Einfach mal anders sein.

FRANCOBOLLO - eine Band mit italienischem Namen, britischer Wahlheimat und schwedischer Herkunft. Die vermeintliche Exotik der in London lebenden Indie-Rocker ist durchaus erwünscht und schlägt sich folgerichtig auch im Songwriting nieder, welches zwar einen typisch britischen Touch hat, in seinen introvertierten Momenten aber auch gerne mal mit skandinavischen Schwergewichten wie MOTORPSYCHO auf Tuchfühlung geht, um diverse psychedelische Einflüsse geltend zu machen.

Die Stilistik, die die Band auf "Long Live Life" vorantreibt, basiert in erster Linie auf einer sehr eigenwilligen Dynamik und ganz kleinen eruptiven Grooves, die in der minimalistischen Grundhaltung umso mehr auffallen, da FRANCOBOLLO sich gerne mal zurückzieht und die Wirkung der kurz aufflackernden, nicht mehr ganz so defensiven Momente auch ausgiebig auskostet. Zwischendurch gibt es eine Menge uh-uh, reichlich vertrackten Prog, sehr dezente Noise-Einlagen und sperrige Gesangs- und Grundarrangements am laufenden Band. Denn einfach machen wollen die Schweden es ihren Zuhörern nicht, sondern sie lieber in Welten entführen, in denen kompositorische Logik nicht zwingend das höchste Gut ist. Doch nicht jeder wird Zutritt erlangen, nicht jeder wird Gefallen daran finden, wie FRANCOBOLLO die Rhythmen durcheinanderwirbelt, ohne dabei große Explosionen zu erzeugen. Und am Ende wird es auch längst nicht jedem Gefallen, dass die Band auf Einprägsamkeit und kleine Widerhaken verzichtet und stattdessen lieber im experimentellen, luftleeren Raum agiert.

"Long Live Life" hat seine Tücken, seine Schwierigkeiten, aber auch seine Augenblicke. Selbst wenn die Platte immens fordert: Sie gibt selbst in ihren launischsten Momenten eine Menge zurück - wenn man sich darauf einlassen kann.

Anspieltipps: Future Lover, Waiting