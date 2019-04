Till The Dance Do Us Part

Till The Dance Do Us Part

Pop, Pathos und vor allem: Hits!

Herrliche Melodien, feine Singalongs, beschwingte Rhythmen und klebrige Hooks: Eigentlich gibt es keinen Grund, sich allzu offensiv gegen den neuen Release von FRANKLEY EVERLONG zu stellen, denn im Hinblick auf die Hittauglichkeit ihrer neuen Songs haben die Schweden auf "Till The Dance Do Us Part" alles richtig gemacht. Doch irgendwie haftet den neun frisch zusammengestellten Kompositionen etwas Penetrantes an, das einerseits auf den durchweg glatten Sound zurückzuführen ist, sicherlich aber auch mit den polarisierenden Vocals zusammenhängt, die hin und wieder nicht so einfach zuzuordnen sind - und die Vermischung von Indie- und Schlager-Elementen will auch nicht wirklich zusammenpassen.

Nimmt man aber mal die poppigen Strukturen heraus und konzentriert sich einzig und alleine auf die Widerhaken, die das skandinavische Trio in allen Tracks eingepflanzt hat, ist man sofort wieder geneigt, Beifall zu klatschen. FRANKLEY EVERLONG hat schlichtweg ein richtig gutes Gespür für einprägsame Refrains und deren perfekte Inszenierung. Da tönt es gerne schon mal episch, da bekommt man Soundtrack-artige Gebilde angeboten, und wenn mal der fröhliche Happy-Punk herhalten muss, sind sich die Jungs auch nicht zu schade, mit Bubblegum-Freuden aufzuwarten. Dass einige Stücke ziemlich pathetisch daherkommen und die Pop-Komponente extrem stark ausgeprägt ist, muss im Gegenzug hingenommen werden. Doch als echte Störfaktoren sind diese Umstände letztlich auch nicht zu bewerten, denn bei FRANKLEY EVERLONG geht es in erster Linie um Melodien und Harmonien - und in dieser Sache sind die Schweden richtig gut unterwegs.

"Till The Dance Do Us Part" ist zwar alles andere als purer Rock & Roll, aber dennoch angenehmes musikalisches Entertainment für das zwischenzeitliche Easy Listening.

Anspieltipps: Endless Infinity, September