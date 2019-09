<br />Nicht ganz am Anschlag.

Wie die Axt im Walde. Bei FRANTIC AGGRESSOR passt die Metapher nicht nur in musikalischer Hinsicht, findet man sie doch ebenfalls auf dem Backcover abgebildet. Das Berliner Trio beglückt den Black-Metal-Underground mit einem weiteren Tribut an die Helden vergangener Tage und ihre klanglichen Ideale. Jedenfalls weckt der Thrash-lastige, rohe Sound von FRANTIC AGGRESSOR Erinnerungen an Produktionen, bei denen es das coolste war, einen miesen Gitarrensound zu fahren. Insgesamt wurde "Land Mine Logic" aber dann doch recht gut produziert, da gibt es in einschlägigen Kreisen ganz andere Kaliber. Ganz grob könnten Fans von ENDSTILLES "Navigator" mit dem Klang dieser Scheibe hier auch warm werden.



Für das Songwriting gilt das nicht unbedingt. Dafür geht man bei FRANTIC AGGRESSOR meistens etwas schleppender ins Rennen, wobei 'Taces' auch ein hübsches Gegenbeispiel ist. Die ordentliche Thrash-Kante sorgt aber dafür, dass man sich recht deutlich vom gewohnten deutschen BM-Sound abhebt. Denn so melodisch und variabel wie DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT geht es auf "Land Mine Logic" nie zu. Wenn, dann schwingt eine Portion DESASTER mit, die Attitüde passt auf jeden Fall. Wo wir schon bei Vergleichen und sonstigen Einordnungen sind: FRANTIC AGGRESSOR ist zwar von vielem etwas, aber kein deutliches Statement, um aufhorchen zu lassen. Es fehlt mir einerseits an Garstigkeit, andererseits an musikalischem Einfallsreichtum. Auf dem Spektrum von "voll auf die Fresse" bis "EMPEROR-verliebt" pendelt sich das Material irgendwo mittig ein.



Die Band wird sich etwas dabei gedacht haben, das spürt man. Für meine Ohren birgt dieser Ansatz aber nicht genug Haltepunkte für längerfristiges Hören. Die Schrapnellmine 35 mag eine tödliche deutsche Erfindung gewesen sein, FRANTIC AGGRESSOR ist es auf "Land Mine Logic" leider noch nicht.