Female fronted Heavy Rock, not symphonic.

Aus Baden-Württemberg stammt das Quartett FRANTIC ON MARCH, welches bereits seit der Jahrtausendwende regionale Erfolge verbuchen kann. Nun liegt mit "My Story" der erste – mehr oder weniger – Longplayer der Band um Sängerin Moni Dix vor mir.



Nachdem ich mir auf der Homepage der Band die Lieblingsbands und Einflüsse der Musiker durchgelesen hatte, war ich erstaunt, wie traditionell die sieben Songs auf "My Story" tönen. Werden dort nämlich KORN, LINKIN PARK, IN FLAMES, MONSTER MAGNET, PORTISHEAD, SIX FEET UNDER neben BLACK SABBATH und METALLICA genannt. Zum Glück klingt nichts auf dem Silberling nach den Lieblingsbands der beteiligten Musikanten. Geboten wird gradliniger Heavy Metal ohne Schnörkel, bei dem die kraftvoll rauchige Stimme von Moni als Widerhaken im Ohr hängen bleibt. Mein Problem mit solcher Musik ist, dass die Kompositionen einfach zu simpel gestrickt sind. Die eingängigen Refrains werden manchmal etwas zu oft wiederholt, was viele Hörer aber auch bei weitaus bekannteren Jungfrauen nicht stört.



Meine Highlights auf dem Silberling sind der flotte Opener 'Your Life', der wirklich gut nach vorne losgeht und in welchem die raue Stimme besonders gut zu Geltung kommt und das nachdenkliche 'Why', in welchem die Band zeigt, dass sie sich Gedanken bei ihren Texten gemacht hat. Der Titelsong gefällt mir ebenfalls sehr gut, da hier auch mal mit schönen Rhythmuswechseln gearbeitet wird.



'Step Back' und vor allem das programmatisch betitelte 'Rock The Crowd' sind dann oben erwähnte Livenummern, die mir zu zahm klingen. Die beiden verbleibenden Songs bewegen sich dann in der Schnittmenge des restlichen Materials und runden eine kurzweilige CD ab.