Hypno-Doom in Vollendung

Es gibt so viele externe Faktoren, die womöglich dafür sorgen werden, dass FRAYLE mit ihrer aktuellen EP zumindest für den Augenblick nicht jene Aufmerksamkeit bekommen wird, die der jungen Truppe aus Cleveland eigentlich gebührt. Da wäre zum einen das relativ unspetakuläre Artwork, das die Band eher in den düsteren Gothic-Suimpf ziehen mag als in die Doom-Ecke, aus der sich die Musiker konstituieren. Und darüber hinaus ist auch die magere Spielzeit von knapp 20 Minuten noch ein Diskussionsthema, zumal "The White Witch" nicht einzig aus Eigenkompositionen besteht, sondern auch einen Schlenker in den trippigen Bereich wagt, wo das starke PORTISHEAD-Cover 'Wandering Star' lauert.

Doch fasst man einzig und alleine die musikalischen Qualitäten zusammen, die das amerikanische Ensemble in den vier Stücken dieser rein digitalen Veröffentlichung platziert hat, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus; FRAYLE steht für eindringliche, hypnotische Klänge, die einerseits natürlich über das sehr intensive, manchmal epische Riffing erfolgen, sich aber auch in der faszinierenden Stimme von Frontdame Gwyn Strang sammeln, deren charismatische Performance den Hörer nach kürzester Zeit bereits in einen tranceartigen Zustand versetzt.

Davon abgesehen ist aber auch das Songwriting originell und eigensinnig, ohne sich dabei zu stark vom eigentlichen Doom-Konsens verabschieden zu müssen. Die Art und Weise, wie FRAYLE Melodien gestaltet und fortträgt, ist einzigartig, ebenso wie die gedoppelten Vocals im monumentalen Rausschmeißer 'Things That Make Us Bleed', die geelegentlich post-rockigen Versatzstücke von 'The White Witch' und die traditionellen und doch irgendwie andersartigen Gitarrensounds im Opener 'Let The Darkness In'.

FRAYLE demonstriert sehr deutlich, dass der kreative Prozess im Doom Metal noch längst nicht an seine Grenzen gestoßen ist; hoffentlich ist "The White Witch" lediglich der Auftakt zu einem richtig großen Epos!

Anspieltipps: The White Witch, Things That Make Us Bleed