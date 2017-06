Freak Is Fashion (EP)

Handzahmes Elektro-Rock-Album aus Frankreich.

Achtung, jetzt wird es wild. Irgendjemand hat das Pariser Quartett FREAK INJECTION losgelassen, das uns nun mit der EP "Freak Is Fashion" den ersten musikalischen Erguss feucht-fröhlich durch die Hörmuscheln schiebt. Für die vier Songs haben Bands wie THE PRODIGY, NINE INCH NAILS oder auch MADONNA zu ihrer "Erotica"-Phase Pate gestanden. Das ist Elektro-Rock, der sicherlich aufgrund der extravaganten optischen Performance nett anzusehen ist, die auf Konserve gepresste Musik dagegen ist arg zahm und wird definitiv keine Revolution auslösen.

Die Franzosen starten mit dem Titelsong recht flott in die anstehenden siebzehn Minuten. Die Instrumente kommen aus der Maschine und lassen jegliche Energie vermissen. Der Refrain ist okay, die elektronischen Spielereien erinnern ein wenig an Sounds für ein Computerspiel. Das folgende 'Sex Me' hätte auch aus der Industrial-Phase von Lita Ford stammen können und stampft recht monoton durch die Boxen. 'Crosses' ist im Anschluss der ordentliche Versuch, die Tanzflächen aller Diskotheken zu erobern, während 'Psycho (Russian Boy)' wieder das Tempo etwas anzieht und mit einem gelungenen Zwischenteil aufwartet.

Insgesamt fehlen mir die Überraschungen und die passende Dynamik, die einem mit den heutigen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Wenn schon Maschine, dann mit aller Macht und Konsequenz. Ein Subbass muss meinen Kopfhörer gefälligst zum Vibrieren und mich zum Tanzen bringen. Das bewegt sich aber alles auf einem überschaubaren Energielevel, was schnell langweilig und eindimensional wird. Der weibliche Gesang von Frontfreak Charlie Red ist ebenfalls eher dünn und entwickelt kaum Magie. Gerne versucht sie auch, gewollt neben den Tönen zu agieren und von psychotisch jammernd über zerbrechlich flüsternd bis hin zu aggressiv schreiend all ihre Facetten auszuloten – was jedoch nicht immer den gewünschten Effekt erzielt.

FREAK INJECTION ist ein gewollt großer Zirkus, dem noch die richtigen Attraktionen fehlen. Die Kunststückchen sind zwar durchaus nett, aber allzu vorhersehbar und ohne wirklichen Schwierigkeitsfaktor. Vielleicht springt der Funke ja in Verbindung mit der optischen Komponente über, in den eigenen vier Wänden zündet bei "Freak Is Fashion" jedoch nicht viel.

Anspieltipps: Freak Is Fashion, Psycho (Russian Boy)