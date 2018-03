Grandioser Prog-Rock-Neuling aus Südamerika

Sobald auch nur vereinzelte Reminiszenzen nachzuweisen sind, fällt der Name DREAM THEATER immer mal wieder gerne bei einem neuen Prog-Release. Doch die Herren von FREAKY JELLY sollten diesen Vergleich auf jeden Fall mitnehmen, denn die Brasilianer können trotz eher rockiger Ausrichtung über weite Strecken mit den ganz großen Momenten der amerikanischen Legende mithalten und gerade durch die zauberhaften, mehrstimmigen Gesänge jenen Boden gutmachen, den man in den seltenen Egodemonstrationen vielleicht schrittweise verliert.



Doch auf "Reverse" geht es gar nicht erst um die ganz große verproggte Musikkunst, sondern um einen Wust aus durchweg positiven Stimmungen, die FREAKY JELLY jederzeit sehr authentisch herüberbringt. Die Band strahlt eine Euphorie aus, die sofort mitreißt, sei es nun im umgehend lebendigen Opener 'Highest Ground', im grandiosen, melodischen Doppel 'Alicia's Garden' / 'Nothing To Feel' oder aber im einprägsamen, angenehm launischen 'Hardest Part Of Goodbye'. Egal was die Band hier anpackt: die Begeisterung ist sofort allgegenwärtig, die Harmonien bezaubern auf allerhöchstem Level, und wenn DREAM THEATER die Referenz ist, dann weiß man schon nach wenigen Sekunden, dass das südamerikanische Pendant, so reduziert metallisch es auch über die gesamte Distanz arbeiten mag, in der Rangfolge nicht weit dahinter liegt. So stark ist dieses Album!



Insofern stellt sich lediglich die Frage, warum man von FREAKY JELLY bis dato noch nicht allzu viel gehört hat. Nun, die erstaunliche Antwort liegt auf der Hand: Weil "Reverse" erst der erste Longplayer des brasilianischen Prog-Rock-Ensembles ist. Ein solches Niveau auf dem Erstling? Nun, da darf man gespannt sein, was die Band künftig noch raushauen wird. Bereits jetzt gehört sie zu den wichtigsten und besten Genre-Newcomern der laufenden Dekade!



Anspieltipps: Highest Ground, Nothing To Feel, Hardest Part Of Goodbye