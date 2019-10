What's Past Is Prologue

Emo für Liebhaber

Zwischen Mainstream-Refrains und Indie-Ideologie suchen die Jungs von FREE THROW ein Zuhause - und das haben sie auf ihrem neuen Album auch endgültig gefunden. Der Emo-basierte Alternative Rock mag zwar gerade in der zweiten Hälfte der aktuellen Scheibe eine Spur zu soft und damit auch sehr massenkompatibel klingen, doch zur gleichen Zeit überzeugt das Quintett aus Tennesse mit fabelhaften Hooklines, tollen Gesängen, feinen Harmonien und schließlich auch abwechslungsreichem Songwriting.

Bei näherer Betrachtung wird man auf "What's Past Is Prologue" sicherlich viele Parallelen zu den Acts von Victory Records erkennen, jedoch ist die Ausarbeitung des Materials bei FREE THROW grundsätzlich eine Spur markanter und strahlt somit auch etwas mehr Intensität aus. Gerade dann, wenn es auch mal etwas explosiver sein darf, bevor im nächsten Moment schon wieder ein eher melancholischer Grundton herrscht, erzeugen die Herren einige feine Kontraste, die sich bewusst von Schema F abwenden. Denn genau jenes Schema winkt an allen Ecken und Enden, lädt ein, mit Melodien für Millionen den Zugang zum Teenie-Publikum zu bekommen, passt aber nicht mit der inhaltlichen Anspruchshaltung von FREE THROW überein und ist folgerichtig auch ein seltener Gast auf "What's Past Is Prologue".

Nichtsdestotrotz hat die neue Platte ein paar Verschleißmerkmale, die bei langfristiger Beschallung sicherlich auch hörbar werden. In der zweiten Hälfte ist der Stoff imemr berechenbarer, die Eindringlichkeit weicht einer gewissen Routine, und die Euphorie wird zwischenzeitlich ebenfalls ausgebremst. Das mag Genre-spezifisch nicht ungewöhnlich sein, sollte aber auf alle Fälle erwähnt werden, um Irritationen zu vermeiden. Unterm Strich ist "What's Past Is Prologue" dennoch ein richtig gutes Album, an dem vor allem Liebhaber feinfühliger Emo-Sounds eine Menge Freude haben werden.

Anspieltipps: Smokes, Let's Go, Perfect Driftwood