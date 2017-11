Neuauflage des zweiten Albums der US-Schwergewichte.

Während die Band selbst im Moment damit beschäftigt ist, das nächste Studioalbum einzuspielen, kredenzt uns Ripple Music das selbstbetitelte 2009er-Album der inzwischen als Quartett agierenden Truppe in neu aufgelegter und offenbar auch klangtechnisch überarbeiteter Form.



Da die Scheibe auch als Vinyl-Edition in die Läden kommen soll, kann man sich durchaus vorstellen, dass der kräftige, aber dennoch eher verwaschene Sound perfekt passt, digital klingt das nicht ganz so prickelnd. Dennoch kommen die Gitarren, die zwar auch diesen typischen "Retro"-Klang der Gegenwart verabreicht bekommen, wesentlich fetter aus den Boxen.



Die Sechssaitige ist generell das dominierende Instrument, da die Rhythmus-Fraktion den Stilmix aus Stoner, Desert, Heavy und Classic Rock in erster Linie dezent untermauert. Das machen Lenny Hines (dr) und Mark Cave (b) dafür aber absolut überzeugend und zudem verstehen sie es gekonnt, mit lässig gesetzten Breaks das Klangbild zu akzentuieren und durch zahlreiche Tempo-Wechsel für Abwechslung zu sorgen.



Da es auch immer wieder vorkommt, dass es dann beim Vortrag im unteren Tempo-Bereich bleibt und FREEDOM HAWK dabei mit Wucht und Druck für gepflegte Doom-Sounds mit schwermetallischer Legierung sorgt, fällt die stimmliche Nähe von T.R. Morton zu OZZY in den späten 70ern bzw. frühen 80ern natürlich umso mehr auf.



Vielleicht ist das aber sogar mit ein Grund, dass die US-Amerikaner mit diesem, ihrem zweiten Album, damals zum ersten Mal in Europa auffällig geworden sind und sich in den letzten Jahren eine Fan-Schar von durchaus respektabler Größe erarbeiten konnten. Der eingangs erwähnte, eben in Mache befindliche Nachfolger zum letzten Studio-Dreher "Into Your Mind", wird wohl ebenso davon geprägt sein und darf gerne und jederzeit kredenzt werden!