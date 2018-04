Live ein Ereignis - ihre Studioalben sind aber nach wie vor schwer verdaulich

Seit mehr als zehn Jahren aktiv, versorgt uns das vom ehemaligen FU MANCHU und NEBULA-Drummer Ruben Romano geführte Künstlerkollektiv in unregelmäßigen Abständen mit Tonträgern. Öfter zeigt sich das Unternehmen in den Clubs, offenbar fühlt sich die Formation bei Konzerten wesentlich wohler als im Studio.



Dabei haben die bisherigen Veröffentlichungen durchaus für Furore gesorgt, nicht zuletzt, weil bei THE FREEKS ausnahmslos Vollprofis zu Werke gehen. Daran hat sich nichts geändert, ebenso wenig an der vielschichtigen und abwechslungsreichen - jedoch immer wieder eher gewöhnungsbedürftigen, weil eben völlig unkonventionellen Vortragsweise des Unternehmens. Grundsätzlich liegt man mit einer Zuordnung der Chose in der Psychedelic-Ecke wohl durchaus richtig, zumal diese Bezeichnung ohnehin jede Menge Interpretationsfreiraum gewährt.



Durch die teils giftigen, teilweise sogar regelrecht angepisst wirkenden Gesangsbeiträge, die bisweilen an eine bösartige Ausgabe von VOIVOD-"Snake" denken lassen, erhalten einige der Nummern sogar eine unerwartet aggressive Note. Diese macht die Chose im Endeffekt jedoch noch schwerer verdaulich und vermittelt zudem den Eindruck, die Tracks wären eher lose aneinandergereiht worden, als dass man strukturell vorgegangen wäre. Speziell die beiden kurzen Interludien 'Take 9' und 'Thank You, Mr. Downing' wollen sich so gar nicht erschließen lassen und wirken in der Summe eher störend.



Kurzum, leicht fällt es nicht, das wohl irgendwie durchaus programmatisch betitelte "Crazy World" zu genießen. Am Umstand, dass die Tracks in der Live-Situation aber wohl dennoch die für diese Formation typische, hypnotische Wirkung entfalten werden, ändert das aber auch nichts.