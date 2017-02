Steppende Bären, fliegende Kühe und der 'Funk Boogie Train'

Gegründet im letzten Sommer, liefert diese griechische Formation nur wenige Monate später bereits ein gelungenes Debütalbum. Dieses kommt jedoch nur auf den ersten Blick hin überraschend und unerwartet plötzlich, schließlich handelt es sich bei FREEROCK SAINTS um überaus motivierte Vollprofis und besteht aus Musikern der Classic-Rocker SUPER VINTAGE und Frontdame Areti Valavanopoulou, die auf deren letztem Album "Welcome To Mojo Land" als Background Sängerin zu hören war.

Auf "Blue Pearl Union" legt diese offenbar erfolgreiche Liaison erneut gemeinsam los und hat eine ähnlich lässig krachende, ausgewogene Mischung aus Classic Rock und Blues anzubieten, weiß diese jedoch mit einer amtlichen Portion Funk sowie reichlich Soul zu garnieren. Der Soul scheint Areti offenbar in die Wiege gelegt worden zu sein - von daher ist es auch nicht wirklich verwunderlich, dass die Band ihrer Sängerin immer wieder gerne das Rampenlicht gönnt.

Ein geglückter Schachzug, denn im Endeffekt reicht ihre facettenreiche Stimme aus, um selbst aus an sich unspektakulären Kompositionen Ohrenschmeichler werden zu lassen. Ebenso ist es dadurch letztlich völlig egal, ob die Band in eher deftig rockender Manier zur Sache geht (wie etwa im satt groovenden 'All I Need'), emotionsgeladene und Soul-infiltrierte Tracks zum Besten gibt oder uns schlicht und ergreifend wissen lässt, dass sie den Blues hat, wie beispielsweise in 'Saints & Sinners', in dem auch die Saitenkünstler groß aufspielen.

Ohne Mitstreiter würde aber wohl auch die beste Vokalistin nicht weit kommen, und von daher passt diese Kooperation einfach perfekt, denn ihre Kompetenz als Songschreiber ist den SUPER VINTAGE-Burschen bewusst. Von daher enthält "Blue Pearl Union" klarerweise auch einige formidable Ohrwürmer, allen voran die von zwingenden Melodien geprägten potentiellen Chartbreaker 'Game Of Pain' und 'Shot Down In Flames', die durchaus auch das Zeug für Radioeinsätze haben.

Noch intensiver dürfte die Melange von FREEROCK SAINTS jedoch auf der Bühne zur Geltung kommen. Jede Wette, dass der Bär steppt und die Kuh fliegt, wenn diese Truppe live loslegt. Und wenn erst einmal der 'Funk Boogie Train' aus der Remise geholt wird, gibt es wohl überhaupt kein Halten mehr!