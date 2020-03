Hard Rock für die Seele

FREEWAYS kommt aus Kanada und mag THIN LIZZY. Wer jetzt an eine Ahornblattvariante von DEAD LORD denkt, der liegt aber falsch, denn auf "True Bearings" wird der Irenlegende deutlich eigenständiger gehuldigt als bei den Schweden, auch zahlreiche andere Hard Rock Größen der 70er und 80er sind im Sound der Truppe herauszuhören und der Gesang ist deutlich eigenständiger. Dennoch ist Phil L. und seine Überkapelle als klarer Haupteinfluss herauszuhören und das ist ja immer erst einmal eine sehr gute Sache.

Wenn eine Band es dann auch noch schafft, so starke Songs zu schreiben, wie es FREEWAYS tut, steht einer hohen Benotung nichts im Wege und so ist es hier auch. Denn die sieben Stücke auf "True Bearings" sind allesamt Volltreffer des anspruchsvolleren Hard Rocks mit Tiefgang. Weniger direkt als bei manch anderer jüngerer Retrokapelle entfalten alle Lieder eine lang anhaltende Wirkung und halten immer noch etwas zu Entdecken bereit. Refrains, die beim ersten und zweiten Hören noch unspektakulär wirken mögen, bekommt man plötzlich nicht mehr aus dem Kopf und die Gitarrenleads sind ähnlich schwer zu vergessen.

Ja, gerade im Gitarrensound und der alles durchziehenden Melancholie lässt sich noch ein anderer Einfluss heraushören, die Kauzbriten von PAGAN ALTAR haben hier hörbar Spuren hinterlassen. Und wer weiß, wie sehr ich jene Band verehre, den wird es dann auch kaum wundern, dass FREEWAYS bei mir offene Scheunentore einrennt. Doch selbst für Menschen, die weniger gerne im Kauzmetal und -Rock baden, sollte "True Bearings" gefallen, schlicht zu gut ist das Material, zu eingängig und nachhaltig sind Songs wie der Überhit 'Time Is No Excuse' oder der Titelsong. Dazu gibt es eine Produktion, die alles einfängt und dabei angenehm in den Hintergrund tritt.

Wer sich eine Mischung aus PAGAN ALTAR, BIBLE OF THE DEVIL und THIN LIZZY vorstellen kann, der kommt an FREEWAYS nicht vorbei und sollte schnellstmöglich zum Plattenhändler seines Vertrauens laufen oder direkt beim qualitätsbewußten Label Temple Of Mystery von CAUCHEMAR-Sängerin Annick einkaufen, denn wie es die Jungs so schön singen: 'Time Is No Excuse'!