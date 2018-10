Eine interessante Sicht der Dinge - wahrscheinlich die richtige!

Ist FRIEDEMANN diesmal vielleicht eine Spur zu korrekt - also zumindest was politische Inhalte anbetrifft? Nun, im Grunde genommen könnte man diese Frage fast bejahen, wäre da nicht dieser intelligente Unterton, den der Sänger der Rügener Punk/Core-Combo COR auf seinem neuen Album in die Songs hineinmischt. Da fragt er in 'Fireden', ob an den Terrorschauplätzen dieser Welt wirklich Krieg sein muss, warnt vor der entsprechenden Menatlität in 'Ellenbogen', prangert die einschlägigen Parteien in 'Die Alternative' an, weiß aber auch ganz genau, wann bzw. dass er und der Deutsche überhaupt, irgendwann die Schnauze voll haben; ein Song wie 'Ich nicht mehr' spricht hier eine unmissverständlich klare Sprache.



Doch reicht es diesmal aus, provokante Statements einzureichen und mit launischen Sounds den aktuellen Zeitgeist zu beschreiben? Oder muss es am Ende doch etwas mehr sein, vielleicht auch ein paar einprägsame Nummern, melodischer Stoff, ja oder sogar eine Anti-Hymne, die sich mit all den Missständen beschäftigt, die FRIEDEMANN auf "Ich leg mein Wort in euer Ohr" beklagt?



Auch hier ist die Antwort nicht eindeutig, führt letztlich aber doch in eine Richtung. Nämlich: Ja, es kann ausreichen, wenn die Überzeugung hinter dem neuen Albumprojekt greifbar ist, wenn hier nicht plakativ sondern authentisch gewettert wird, wenn genau diese Launen auch auf den Hörer überschwapppen und wenn am Ende all die Kerninhalte mit der eigenen Meinung übereinstimmen, ohne dass man das Gefühl bekommen muss, man habe sich hier etwas aufzwingen lassen. Und wollt ihr die Wahrheit wissen: Genau das trifft zu, man lässt sich irgendwann einfach mitreißen, nimmt den Flow des Songwriters auf, stimmt in seine Gedanken ein und fühlt sich darin genauso wohl wie FRIEDEMANN selbst es tut - vorausgesetzt natürlich, pazifistische Ideologien sind genauso sehr erwünscht wie der Kampf gegen den Rechtsruck und gegen das zumnehmend korruptere System. Bin ich selber nun politisch überkorrekt? Nun, und wenn schon: Klare Statements sind wichtig - und "Ich leg mein Wort in euer Ohr" ist eines, sowohl musikalisch als auch lyrisch!



Anspieltipps: 42, Frieden, Ich nicht mehr