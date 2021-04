Von Herzen

Aus seiner besonderen Liebe zu Japan macht MARTY FRIEDMAN auch musikalisch schon lange kein Geheimnis mehr und offen gesprochen finde ich seine Hinzunahme asiatischer Einflüsse äußerst spannend und abwechslungsreich. Nach 2009 und 2011 widmet sich der legendäre ex-MEGADETH-Klampfer zum dritten Mal Cover bekannter und weniger bekannter japanischer Pop-Songs und drückt ihnen seinen ureigenen, virtuosen Stempel auf. Zugegeben sind es auch weniger Coversongs als mehr Eigeninterpretationen, die in Gänze in "Tokyo Jukebox 3" hochspannend erscheinen.



Diese ungemein spielfreudige Mischung aus instrumentalem Progressive Metal, J-Pop und experimentellen Klängen unterhält durch die Bank weg, sorgt für etliche Aha-Momente und hat aufgrund der sehr catchigen Ausrichtung auch eine enorme Langzeitwirkung. MARTY FRIEDMAN packt hier sein Können aus, doch anstatt sich hierbei in den Mittelpunkt zu stellen, geht er mit dem Pop Japans, mit der Kultur sowie dem zum Teil auch extravaganten Touch eine wunderbare Symbiose ein. Er sorgt, um es noch romantischer auszudrücken, als Mediator dafür, dass aus dem Land der aufgehenden Sonne warme Strahlen auch mein Gemüt berühren.



Es ist eine Herzensangelegenheit, das merkt man vom beginnenden 'Makenaide' bis zum 'Japan Heritage Official Theme Song'-Abschluss in voller (Kirsch)Blüte. In jedem einzelnen Ton wird deutlich, wie wohl sich der Gitarrero der 1990er Jahre-MEGADETHs in seiner Wahlheimat Japan fühlt. Hier hätte ich bei den Aufnahmen wahrlich gern Mäuschen gespielt. Doch auch auf dem Endprodukt "Tokyo Jukebox 3" bekommt man vom Wohlgefühl FRIEDMANs einen sehr guten Eindruck, wenn mich die 'Senbonzakura'-Melodie in den Bann zieht, ich mich dank 'The Perfect World' inmitten eines Animes befinde oder er als ehemaliger Thrash-Metal-Gitarrist auch mal härtere Töne anstimmt, die aber dennoch sehr gut zum Plattenkonzept passen.



"Tokyo Jukebox 3" ist eine Art Frühlingssoundtrack, der die eher deftigeren Töne der ersten Jahresmonate auflockert und passend zum Jahreszeitenbeginn meiner Playliste enorm viel Farbe verleiht. Ein schönes Album durch und durch und eine folgerichtige Fortsetzung der ersten beiden Teile, die auch damals schon recht wenig mit MEGADETH zu tun hatten. Gefällt!