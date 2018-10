Mehr über From Ashes To New

Massenware für die Low-Price-Regale

Wer sich LINKIN PARK mit Handbremse oder HOLLYWOOD UNDEAD ohne prollige Rap-Passagen vorstellen kann, ist sicherlich nicht schlecht beraten, die neue EP von FROM ASHES TO NEW einmal anzuchecken, die als Vorbote zum neuen Album noch kurzfristig eingeschoben wurde. Die Jungs aus Lancaster schwören auf gebügelte, poppige Alternative-Sounds, nutzen hin und wieder ein paar melodisch unterlegte Hip-Hop-Parts und hoffen zuletzt darauf, dass ihre Easy-Listening-Hooks so intensiv kleben bleiben wie dereinst, als Alben wie "Meteora" und "Hybrid Theory" durch die Decke gingen.

Es ist allerdings zu erwarten, dass der Weg von FROM ASHES TO NEW lediglich durch so manches Teenie-Zimmer führt, nicht jedoch in die großen Arenen, denn dazu ist das Material dieser EP schlichtweg zu berechnend. Die Melodien sind Stangenware, die Performance hat etwas von Schwiegermutters Darling, und in Sachen Eigenständigkeit verdient die Truppe auch keinen Blumentopf. Sicher: Eingängig ist der Kram allemal, aber die vier Songs sind zugleich auch sinnbildlich für die Schnelllebigkeit des Business'. Was im einen Moment nämlich interessant ist, verliert in einer Viertelstunde schon wieder an Bedeutung. Und genau so lange dauert es, bis die relativ einfallslos "EP 01" betitelte Scheibe wieder den Absprung schafft.

Für meinen Geschmack ist das Ganze jedenfalls zu lahm, zu brav und zu schematisch. Und vom kreativen Standpunkt betrachtet ist das Material eigentlich nur Copy&Paste-Ware. Wen das nicht abschreckt, der darf sich gerne mit der "EP 01" oder dem nachgeschobenen "The Future"-Album beschäftigen. Es soll aber niemand behaupten, er sei nicht vorab gewarnt worden!