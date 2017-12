Endlich wieder neuer Wikingerstoff!

Die ersten beiden Tracks des FROM NORTH-Debüts haben eine extreme Unruhe ausgelöst; diese herausragenden beiden Hymnen ließen nämlich die Vermutung zu, dass die jungen Schweden im Begriff sind, einen echten Meilenstein ins Rennen zu schicken, der die zuletzt etwas verebbte Viking-Metal-Szene mit einem Schlag wieder auf der großen Edelstahl-Landkarte zurückbringen könnte. Große Worte? Ja, ganz große Worte sogar, aber anlässlich monumentaler und gleichzeitig angenehm aggressiver Epen wie 'Volund The Smith' und 'He Who Hates' scheinen sie auch angebracht.



Leider kann die Truppe dieses Niveau aber nicht über die Ziellinie retten, muss allerdings auch keine allzu großen Qualitätsverluste überstehen bis die letzten Noten von 'From North' verklungen sind. es wird gelegentlich ruhiger, Elemente aus Folk und Power Metal werden verwertet, und hin und wieder befindet man sich gar im Spannungsfeld von SKYCLAD-Lebendigkeit und FALCONER-Elegie, das FROM NORTH jedoch geschickt nutzt, um sowohl hymnische Epen wie 'Mead Of Poetry' und 'Sworn Brotherhood' anzubieten als auch etwas verhaltenere Akustik-Stücke wie das einprägsame 'Last Appeal' einzuwerfen.



Ein wenig Kitsch ist zwischenzeitlich sicherlich an Bord des großen Wikingerschiffs, doch die Richtung dieses Debüts ist dennoch klar: eleganter, melodischer und oftmals fesselnder Viking Metal soll es sein, denn wo FROM NORTH draufsteht, soll am Ende auch nordisches Liedgut drin sein. Ob es am Ende daran liegt, dass die Szene sich mit anständigen Beiträgen derzeit vornehm zurückhält? Vielleicht schon. Aber "From North" ist auch ohne diesen vermeintlichen Beigeschmack ein vorzügliches Album geworden, das trotz kurzer Pathosphase wieder all das auf den Plan ruft, was man bei der ersten Kentnnisnahme solcher Bands wie THYRFING und EINHERJER vor Jahren schon gespürt hat. Auch wenn die Scheibe unterm Strich etwas gezügelter daherkommt, ist dieses heroische Feeling nämlich sehr, sehr präsent!



Anspieltipps: He Who Hates, Volund The Smith, Mead Of Poetry