Schizophren und genial.

Niemals hätte ich geglaubt, dass ich mich in diese EP verlieben könnte, schließlich versemmelt FROM THE DUST RETURNED den Start in ihr neues Werk schon mal ganz gewaltig - zumindest scheint es so. Die schizophrenen Gedankenwelten, mit denen sich die Band auf "Homecoming" auch lyrisch beschäftigt, werden in 'Harlequeen' direkt offenbar und stiften ordentlich Verwirrung, beschreiben aber auch die stete Unberechenbarkeit dieses italienischen Prog-Metal-Outfits. Von klassischen Zitaten aus den frühen 70ern bis hin zu verworrenen Djent-Fragmenten reicht die Palette, die FROM THE DUST RETURNED diesmal anbietet, und wäre es nicht dieses zusammenhängende Konzept, das über den Song schwebt, würde man sich auch in den knappen 30 Minuten dieses Scheibchens hoffnungslos verlaufen.

Doch die Emotionen greifen, die Stimmungswechsel werden souverän über die Breaks geschaukelt, eine gewisse Theatralik darf nicht fehlen, und genau in dem Moment, in dem die band ein bisschen Harmonie suggeriert, greifen harsche Gitarren um sich und beschreiben die Vorlieben für extremere Sounds.

Es ist nicht zu viel versprochen, wenn man "Homecoming" als universellen Prog-Explorer bezeichnet, so viele verschiedene Genres werden hier zusammengefügt, ohne den homogenen Kurs des Albums verlassen zu müssen - und das ist das eigentliche Kunststück. Es ist eine Genre-typische Erfahrung, dass sperrige Fragmente irgendwann zusammenwachsen, und sie erfüllt sich auch diesmal. Aber genau in dem Moment, in dem dies geschieht, hat man das Gefühl, "Homecoming" würde mit solch einer Leichtigkeit vorbeifliegen, dass man sich selbst hinterfragt, warum man so schwer Zugang erhalten hat. Selbst besagter Opener ist auf einmal transparent und klar durchleuchtet - eigenartig, aber dennoch Fakt.

Und daher ist es eben auch so: Wo die Liebe hinfällt... und sie fällt irgendwann auch zum aktuellen Output von FROM THE DUST RETURNED!



Anspieltipps: Echoes Of Faces, Wipe Away The Rain