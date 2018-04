Coole Wiederveröffentlichung eines Rockjuwels.

Das Nürnberger Quartett FRONTLINE kann eine dieser traurigen "falscher Ort, falsche Zeit"-Geschichten erzählen. Sein Debütalbum "State Of Rock" erschien 1994 just zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Musiklandschaft wandelte – für FRONTLINE im absolut negativen Sinne. Zwar fand das Erstlingswerk in den einschlägigen Kreisen großen Anklang und galt noch Jahre später als unterbewertetes Rockjuwel, doch schon mit dem nächsten Album "Heroes" (das übrigens im nächsten Monat ebenfalls wiederveröffentlicht wird) fand das musikalische Leben der Franken nur noch ausschließlich in Japan statt. Zwar erschienen unter dem Bandnamen im neuen Jahrtausend noch ein paar Scheibchen, die aber fast vollständig unter dem Radar liefen und der Karriere keinen neuen Schub geben konnten. Nun veröffentlicht AOR Heaven das mittlerweile verschollene erste Album noch einmal in limitierter Auflage, hat es von Gitarrist Robby Böbel remastern lassen und außerdem noch zwei japanische Bonussongs dazu gepackt. Eine sehr charmante und nicht ganz uninteressante Wiederveröffentlichung.

Die große Stärke der zweiundfünfzig Minuten ist, dass sie gekonnt unaufgeregt zwischen europäischem Rock der Marke EUROPE und US-Rock von Kollegen wie JOURNEY, HOUSE OF LORDS oder DOKKEN hin- und herpendelt. Das wirkt zu keiner Zeit gekünstelt oder angestrengt gewollt. Songs wie 'Heaven Knows', 'The Night Comes Over You', 'Hold On', 'Victim Of Madness' oder 'It's Not Over' treiben und rollen sehr ordentlich in bester Heavy-Rock-Manier und hätten in den Achtzigern als Dosenöffner definitiv gereicht. Dazu passt auch die vorzügliche Gesangsleistung von Stephan Kaemmerer, der eine sehr prägnante Stimme besitzt, die ich irgendwie bei frühem Göran Edman verorte. Definitiv nicht typisch deutsch, sondern durchaus mit internationalem Format.

Schade finde ich, dass die Scheibe zwar ein neues Mastering verpasst bekommen hat, aber viel mehr einen zeitgemäßen Remix verdient gehabt hätte. Es ist schon etwas Staub der Zeit drauf. Doch wenn sich die Rockfans die Mühe machen, diesen davon zu entfernen, werden sie eine sehr coole Rockscheibe vorfinden, die es lohnt, wiederentdeckt zu werden. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß!

Anspieltipps: Heaven Knows, Hold On, Victim Of Madness