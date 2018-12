Eingängiger Powermetal, der an die Neunziger Jahre erinnern soll

Die Finnen von FROZEN LAND, 2017 von Tuomas Hirvonen gegründet, möchten mit ihrem Debütalbum gleichen Namens laut Promotext "das goldene Zeitalter des finnischen Powermetals der Neunziger zurückbringen". Als Sänger wurde der Italiener Tony Meloni engagiert.

Beim CD-Cover kommt mir direkt HAMMERFALLs "Chapter V" in den Sinn und auch die Musik erinnert an Bands wie eben HAMMERFALL, RHAPSODY oder STRATOVARIUS. Aber das bringt das Genre wohl so mit sich. Wer mit diesen Bands etwas anfangen kann, dem wird "Frozen Land" sicher gefallen. Die Melodien sind eingängig, das Drumming kraftvoll, die Gitarren riffen ebenfalls ordentlich. Herrn Meloni kann man auch gut anhören, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass der eine oder andere Ton nicht ganz sitzt.

Wer einen Spaß der anderen Art haben will, sollte sich einmal die Originalversion des 1998er Songs 'Angels Crying' von E-TYPE bei Youtube anschauen... Den hat FROZEN LAND doch sehr beachtlich ins "Metallische" gecovert. Das gefällt.

Alles in allem ist es ein gelungenes Debütalbum, dem der eine oder andere Ohrwurm-Hit nicht geschadet hätte, aber das klappt ja auch bei den Großen des Genres nicht auf jeder Platte. Wer in diesem Metier heimisch ist, sollte auf jeden Fall im "gefrorenen Land" mal die Ohrenschützer abnehmen und sich ein paar heiße Melodien um die Ohren wehen lassen.