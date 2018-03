Eine ziemlich heterogene Compilation

"Transience" ist eine Compilation, und dieser Hinweis ist enorm wichtig, da man sich von den ersten Eindrücken des aktuellen FROZEN OCEAN-Releases leicht blenden lassen könnte. Das russische Soloprojekt um Mastermind Vaarwel hat sich in den vergangenen 13 Jahren unzählige Male zu Wort gemeldet und dabei so ziemlich jeden Winkel der finsteren Musik durchleuchtet - und damit meine ich wirklich jeden Winkel! Von sanfter Elektronik über Industrial-, Drone- und Ambient-Einlagen bis hin zu harschem Black Metal war eigentlich alles dabei, was den düsteren Sound aufregend macht, und dementsprechend vielseitig ist schließlich auch der Output, den Vaarwel auf "Transience" zusammengetragen hat.

Doch gerade ddiese Vielfalt gestaltet sich am Ende extrem schwierig, weil das Material gar nicht erst in Fluss kommt und der Wechsel von fast schon kitschigen, soundtrackartigen Klangflächen hin zu aggressivem, mitunter hymnischem Black Metal einfach viel zu krass ist und die Kontrastwirkung hier längst nicht mehr greift. Dies bedeutet keinesfalls, dass die Songs von "Transience" an sich schwach oder langweilig wären, aber die Mischung ist von solch starken Gegensätzen geprägt, dass es schwer fällt, sich auf die vielen kurzen Lichtblicke zu konzentrieren, weil die divergierenden sphärischen Aspekte am Ende zu stark gegeneinander arbeiten und gar nicht ausgekostet werden können.

Ob FROZEN OCEAN dabei stärker ist, wenn man sich dem extremen Metal widmet oder wenn ein stiller Soundtrack für cineastisches Feeling sorgt, ist schwer zu sagen. Wohl jedoch lässt sich feststellen, dass es mehr Sinn macht, sich FROZEN OCEAN über die einzelnen Veröffentlichungen zu nähern, die homogener und letztlich auch schlüssiger sind als ein bunt zusammengewürfeltes Compilation-Album wie "Transience".