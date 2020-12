In Battle There Is No Law!

Es gibt heutzutage zahllose Acts, die versuchen, das Vermächtnis der englischen Death-Metal-Götter BOLT THROWER am Leben zu halten. Dieses meist unmögliche Unterfangen beschränkt sich allerdings immer auf die Zeitspanne zwischen "The IVth Crusade" und "Those Once Loyal" und klammert die frühe Phase komplett aus. Umso schöner, dass eine junge amerikanische Band sich auf die Jahre zwischen "In Battle There Is No Law" und "Warmaster" konzentriert und eher mit roher Gewalt und der bloßen Hand den Schädel zermalmt, anstatt gleich mit dem Panzer drüber zu rollen.

Man könnte meiner Meinung nach tatsächlich so weit gehen und FROZEN SOUL als Tribute-Band zu bezeichnen. Was GRUESOME in Bezug auf DEATH war, kann man hier eins zu eins auf FROZEN SOUL und BOLT THROWER übertragen: eine Band, die der Frühwerke huldigt und dies wohl auch offen zugeben wird. Um aber wirklich an die englischen Panzergrenadiere heranzukommen, fehlt allerdings noch das gewisse Etwas. Die Songs sind desöfteren doch zu ähnlich gestrickt und gleichförmig. Die Originale wussten immer genau, wann man das Tempo variieren muss, um noch mehr Zerstörungskraft zu entwickeln. Dies fehlt mir hier etwas, auch wenn Songs wie 'Encased In Ice' und 'Beat To Dust' mit gutem Beispiel voran zu gehen versuchen.

Das alles klingt aber wohl negativer als es gedacht ist, denn "Crypt Of Ice" ist ein wirklich gutes Album, das jeden Fan des Endachziger-/Frühneunziger-Death Metals abholen dürfte. Würde man nicht bei jedem Riff an "In Battle There Is No Law" denken, wäre auf alle Fälle auch ein halber Punkt mehr drin.