Dreckiger Grind-Mix auf allerhöchstem Niveau!

Nachdem seine Vita jüngst eher von einer Masse an Split-Releases gefüllt wurde, darf es beim niederländsichen Grind-Kommando von FUBAR nun auch endlich mal wieder die volle Distanz sein. Zwei Jahre nach dem letzten Release und immerhin fünf Umdrehungen nach der zweiten Full-Length geht es auf "Weltschmerz" einmal mehr richtig rau und dreckig zur Sache. Die Band orientiert sich an frühen Death-Metal-Perlen aus dem skandinavischen Raum und pimpt sie mit annähernd rockigen Riffs und einigen Tempoverschärfungen, die entfernt an ENTOMBED und DISMEMBER erinnern. Die grindige Basis bleibt jedoch bestehen - und das ist auch absolut gut so!

Die 14 neuen Stücke präsentieren sich gewohntermaßen vielseitig, teilweise sogar melodisch und immerzu arg verroht. Nummern wie 'Consumed' und 'Light' kann man sogar eine gewisse Einprägsamkeit nachsagen, während es in 'Dead', 'Demons' und 'Forsaken' ordentlich etwas auf die Zwölf gibt. Das Prunkstück des neuen Albums ist dabei zweifelsohne die Gitarrenarbeit, die gelegentlich an die Pioniere der Szenen in Stockholm und Göteborg erinnert. Hier wird mit Hang zur Harmonie die Geschwindigkeit gepusht, während Frontmann Luc herrlich derbe ins Mikro brüllt - Tompa Lindberg und seine zahlreichen Betätigungsfelder lassen grüßen.

Vor allem Freunde von ROTTEN SOUND sollten ihren Spaß an "Weltschmerz" haben, agieren die Holländer doch phasenweise sehr ähnlich wie ihre finnischen Kollegen - und das auch auf qualitativer Ebene. Denn eigentlich gibt es auf der neuen FUBAR-Scheibe nur ein Manko, nämlich dass man auch nach den 14 gebotenen Graanaten nicht genug bekommen kann. Vielleicht sollte die Band sich daher mal Gedanken machen, künftig häufiger aufs Komplettformat zu setzen. "Weltschmerz" ist jedenfalls nah dran an der Blaupause dieses Sounds.

Anspieltipps: Consumed, Light, Demons