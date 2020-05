Was ist ein FUGHU und war David Bowie ein Außerirdischer?

Allmonatlich diskutieren wir darüber: Ist es möglich, heutzutage im Rock und Metal noch etwas Neues, Kreatives zu machen? Und wie schlimm ist es, wenn 95 % aller neuen Veröffentlichungen auf mehr oder weniger Bekanntem, Althergebrachtem basieren? Nun, diese Frage kann man bei den Argentiniern von FUGHU tatsächlich ein wenig beiseite schieben, denn "originell" ist eines der Hauptattribute, die FUGHUs Musik charakterisieren könnte. "Originell" kann für viele Ohren vermutlich toxisch sein wie der japanische Kugelfisch, an den der Bandname gemahnt. Doch das ist ein Fugu.

FUGHU ist etwas anderes. Ich finde, dass der metallisch angehauchte Prog-Rock der Argentinier trotz aller experimenteller Ansätze meistens recht freundlich um ohrige Aufmerksamkeit buhlt. Zumindest Ohren mit etwas Erfahrung mit abgefahrenen Sachen wie THE RED PAINTINGS oder LIS ER STILLE könnten von den ersten beiden Stücken namens 'Peggy' und 'Pixel Hero' leicht gefangen genommen werden. Denn sie bieten theatralischen, leicht exaltierten Experimental-Rock mit viel Melodie und Pathos. Schwieriger wird es, wenn man in noisigere Gefilde und verrückte Wirrungen gelenkt wird. Hier kann es dann schon eher mal von der Seite her schallen: "Kannst Du bitte, bitte mal etwas leiser machen?" Das wäre schade, denn das Album ist wie ein interplanetarer Jahrmarkt, auf dem man jede Menge irre Gegenstände findet, von denen man zwar nicht sofort weiß, ob sie von Nutzen sind, die man aber doch bei erster Sichtung erstaunt betrachtet und sich vielleicht in sie verliebt. Ach ja, und David Bowie hat es irgendwie auch dorthin verschlagen, aber man munkelt ja ohnehin, dass der ein Außerirdischer war. Neugierig? Dann mal rein in FUGHUs Welt.