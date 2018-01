Einfach nur cool!

Wesley Fuller ist eine absolute Frohnatur - und das spiegelt sich auch auf dem Debütalbum des jungen Australiers wieder. Der Newcomer aus Melbourne hat in seiner Heimat bereits eine beachtliche Fanbase zusammentrommeln können, die mit den zwölf Stücken von "Inner City Dream" auf Anhieb warm geworden ist. Und Ähnliches sollte dem talentierten Songwriter auch hierzulande glücken, auch wenn die neuen Stücke größtenteils in anderen Jahrzehnten verwurzelt sind und der Indie-Anstrich mit einer gehörigen Portion Retro-Rock gefüllt wird.

Doch die Lässigkeit, mit der Fuller an die Sache herangeht, gestaltet das Ganze wieder zeitlos und einfach nur saucool. Die Nummern rocken, sie nutzen die gesamte Breite von Grunge-lastigem Alternative Rock bis hin zu quietschfidelem Indie Pop, rocken sich gerne mal durch einige 70's-Grooves, finden aber auch schnell wieder den Weg in den Mainstream, wenngleich "Inner City Dream" auf keinen Fall darauf abzielt, sich mit einigen Singalongs der Masse anzubiedern.



Nein, die Platte ist einfach nur ein sehr gutes Beispiel dafür, wie der kreative Prozess des Songwriting beflügelt wird, wenn man sich keinen Druck macht, kurz mal in sich horcht und schlussendlich genau das macht, was wirklich Spaß bringt. Wesley Fuller benötigt dementsprechend auch keine anspruchsvollen Epen, um sein Glück als Songwriter zu finden. Es muss lediglich das Feeling stimmen, die Atmosphäre sollte möglichst relaxt sein und ein paar beschwingte Grooves gehören am Ende auch dazu. Und man höre und staune: Mit dieser simplen wie effizienten Rezeptur hat der australische Musiker gleich im ersten Anlauf einen ziemlich coolen Silberling aufgezeichnet, der dem Althippie genauso viel Freude bringen sollte wie dem Freund der alternativen Klänge. Gut gemacht, Wesley!



Anspieltipps: Wish You Would, Skyways, All The Colours Of Sadness