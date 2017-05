Traditionell, Old School, geil!

Zwei Männer, eine Vision: Auf den Spuren nordischer Legenden wie SATYRICON und IMMORTAL soll der Black Metal auch noch einmal die rumänische Szene streifen und klarstellen, dass auch im tiefsten Osten Europas die alte Schule aufflackert, wenn auch nur in den hintersten Winkeln des Undergrounds. FUNERAL BAPTISM scheint sich in dieser Umgebung allerdings pudelwohl zu fühlen und dort erst recht die Kraft zu schöpfen, das Vermächtnis dieser Originale auch nach knapp drei Jahrzehnten aufleben zu lassen.

Ausgehend von der aktuellen EP muss man jedenfalls darauf schließen, dass FUNERAL BAPTISM sehr gut gefiltert hat, mit welchen Eigenschaften die gerade angeführten Acts seinerzeit die Bewegung angeführt haben. Der heroische Groove einer Nummer wie 'The Pact' klingt ebenso erhaben wie die agilen Blasts in 'Drowned', und mit einer Hymne wie 'Legacy' dürfen ie beiden Musiker durchaus den Anspruch erheben, als derzeit bester Black-Metal-Import des eigenen Landes erwähnt zu werden.



Von daher ist es sicherlich schade, dass FUNERAL BAPTISM auf dem aktuellen Werk so gerade die 10-Minuten-Grenze überschreitet. Die Band scheint zu Höherem berufen und kann dies mit dem aktuellen Output auch klar belegen. Fans traditioneller Black-Metal-Sounds sind daher auch ganz klar aufgerufen, FUNERAL BAPTISM zu unterstützen und "Gate" ins Regal zu ziehen. Vielleicht entsteht hier ja gerade ein neuer Kult ...



Anspieltipps: Legacy, The Pact