Geiler Stoff für Old-School-Banger

Ach, einfach herrlich dieser pechschwarze Death/Thrash, gefärbt mit Versatzstücken von DESASTER bis zu den SLAYER-Ursprüngen: Kurz nachdem FUNERAL CHANT das erste Demo auf Tape gebannt hat, konnte die Band einen weltweiten Deal ergattern und den selbst betitelten Erstling auch noch einmal als CD an die Mailorder-Services weiterleiten. Das Resultat ist selbstredend das gleiche, doch es ist nunmal auch bärenstark und gehört alleine schon wegen seines immens bösartigen Outputs in die Investitionstabelle eines jeden pflichtbewusten Black-Thrashers.



FUNERAL CHANT legt in den sechs neuen Stücken los wie die raubeinigen Kollegen aus dem chilenischen Underground, die zuletzt in Massen aus ihren Löchern kamen. Die Songs sind pfeilschnell, manchmal gar am Rande kultiger Speed-Metal-Klassiker, dann aber wieder derart finster, dass man sich wieder an die ganzen skandinavischen Old-School-Banger erinnert fühlt, die nebst NIFELHEIM lange Zeit die Szene zu beherrschen versuchten. Selbst DARK FUNERAL ist kein falscher Vergleich, denn vor allem in den groovigen Parts sind Lord Ahriman und Co. näher an FUNERAL CHANT als an ihren üblichen Konkurrenten.



Doch Vergleiche sollten auch diesmal nicht die Richtung vorgeben, denn das können die sechs Songs von "Funeral Chant" auch ganz unabhängig von allen Parallelen. Die Oakland-Kuttenträger haben ein erstes Zeichen gesetzt und sollten schon bald wieder nachlegen können, denn die Sessions zu diesem eigentlich als Demo gedachten Release liegen ja schon eine Weile zurück. Warten wir es ab - und freuen uns auch hier über richtig coolen Stoff!



Anspieltipps: Cosmic Burial, Morbid Ways