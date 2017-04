Beyond The Horizon

Beyond The Horizon

Die traurigen Festspiele können beginnen!

Der Zustand der Traurigkeit, den FUNERAL TEARS auf "Beyond The Horizon" beschreibt, scheint nahezu hoffnungslos. Die russische Funeral-Doom-Kapelle zelebriert die schlechte Stimmung in sechs epischen Akten, ist dabei nicht nur melancholisch, sondern phasenweise auch sehr introvertiert unterwegs. Ein paar schleichende Gitarrensounds begleiten die monumentalen Kompositionen, die in sehr bedächtige Intros und Outros gepackt werden und spätestens in jenen kurzen Momenten der Stille, die zwischen den Songs platziert werden, das Gefühl wecken, bereits ganz am Boden zu liegen.

Allerdings fehlt es "Beyond The Horizon" auf der anderen Seite ein wenig an Abwechslung; ein halbwegs experimenteller Track wie das finale und wirklich herausragende 'Eternal Tranquillity' bestätigt die Ausnahme von der Regel; ansonsten ist die Band sehr darauf bedacht, die epische Lava fließen zu lassen, ohne weitere dynamische Aspekte zu berücksichtigen - und das könnte zumindest auf lange Sicht ein Störfaktor werden, da es im Nachhinein nicht mehr allzu viel zu entdecken gibt.

Musikalisch ist aber grundsätzlich nichts anzumerken, was "Beyond The Horizon" antasten könnte. Die Produktion dient der ziemlich beklemmend anmutenden Sache, die Performance beim Gesang ist variabel, und die vereinzelt eingespielten Melodien haben etwas Packendes an sich, was sich später auch als Ankerpunkt herauskristallisieren soll. Von daher greift FUNERAL TEARS auch im verschleppten Tempo nach einer vorderen Position in einer Szene, in der wirklich wertvolles Material inzwischen selten geworden ist. Die neue Scheibe dieser russischen Formation ist jedenfalls eine dieser Platten, die Freunde des Segments kennen lernen sollten!

Anspieltipps: Eternal Tranquillity, Breathe