May The Funeral Begin (EP)

May The Funeral Begin (EP)

Göteborg ist heute in Finnland

FUNERALGLADE weckt wohlige Erinnerungen an die frühen 90er, als Skandinavien offenbar jeder Jugendliche eine Gitarre bedienen konnte und mindestens jeder zweite auch eine gewisse Vorliebe für (melodischen) Death Metal entwickelte. Die Jungs aus Turku sind größtenteils noch minderjährig, agieren auf ihrer neuen EP jedoch schon derart souverän, dass man vermuten müsste, die Band sei schon seit vielen jahren im Geschäft.



Fast noch erstaunlicher ist jedoch, welche vielfältigen Ansätze die Finnen auf ihrem neuen Release verfolgen. Orientiert man sich in den ersten beiden Nummern noch klar Richtung Göteborg, entwickelt man später auch Vorlieben für sphärische Sounds, kokettiert auch mal kurz mit den Kindern vom Bodomsee, entscheidet sich dann jedoch, dass die aggressivere Spielweise der Band mehr gibt als pompös aufgeblasene Arrangements, die das Songwriting überlagern sollen. Denn statt Effekten gibt es auf "May The Funeral Begin" einfach nur gute Songs, die vom zwischenzeitlich eingestreuten Instrumental 'Cadence Of The Aching Breath' zwar kurz ausgebremst werden, überdies aber einen wirklich fantastischen Eindruck hinterlassen.



Oftmals ist es einfach hilfreich, wenn man frei Schnauze komponieren kann und nicht immer Rücksicht auf Einflüsse, Erwartungen und Trends nehmen muss. FUNERALGLADE absolvieren diese Disziplin mit Bravour und haben zum Auftakt ihrer jungen Laufbahn gleich mal ihren Standort markiert - und zwar mit einem ganz großen Haufen!



Anspieltipps: Hollow, Paincauser