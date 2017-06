Der FUNKER kommt!

Als wäre ein neues Album von FUNKER VOGT an sich nicht schon ein besonderer Grund, um einmal genauer hinzuhören: Mit "Code Of Conduct" brechen Gerrit Thomas und Rene Dornbusch nach jahrelanger Funkstille zu einem neuen Abschnitt des Dark Electro Projekts auf. So wurde der verwaiste Posten des Sängers mit AGONOIZE-Sänger Chris L besetzt. Der Wechsel am Mikrophon, für viele Bands eine Operation am offenen Herzen, ist den Jungs aus Hameln jedoch perfekt geglückt: So passt Chris' dunkle, leicht angerauhte Stimme perfekt zu den treibenden Electro-Klängen, der Sänger geht in seiner neuen Rolle als FUNKER hörbar auf.



Musikalisch wie lyrisch sind die Herren dabei in ihrer Schaffenspause um Längen gereift: Vom militärisch-kämpferischen Grundthema des Albums geprägt, greift auf "Code Of Conduct" ein Detail ins andere und ergibt schließlich ein stimmiges Gesamtbild, bei dem einfach alles passt: Ob dies das brachiale, erbarmungslose 'Deutsch ist Deutsch' oder 'Wahre Helden' mit seinem ohrwurmverdächtigen Refrain ist - FUNKER VOGT gelingt es über die gesamte Strecke des Langspielers hinweg, den roten Faden von "Code Of Conduct" stringent und zugleich vielseitig zu verfolgen.



Als echter Geheimtipp und zu erwartender Livebrecher auf den Dance Floors der Schwarzen Szene erweist sich schließlich 'Tanzbefehl'. Eine weitere großartige Hymne für die Kinder der Nacht, welche sich in die Schöpfungen von Szene-Größen wie EISBRECHER oder MEGAHERZ gleichberechtigt einreihen darf.