West meets East (-Coast-Thrash-Sound)

Veröffentlichungstechnisch ist FUSION BOMB aus Luxemburg vor etwa zweieinhalb Jahren mit der EP "Pravda" zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Darauf gefiel nicht nur der knackige Thrash/Crossover-Sound im Stile der 80er Jahre, sondern auch das thematisch an der Geschichte der Sowjetunion angelehnte Konzept. An der Live-Front scheint die Formation dagegen schon viel mehr an Erfahrung sammeln haben dürfen; so stehen unter anderem Gigs zusammen mit MEGADETH, TANKARD und DUST BOLT in der Biographie des Quartetts. Die wird nun um das erste Langeisen erweitert, auf dem es stilistisch ebenso zur Sache geht wie auf der erwähnten EP.

Wir lauschen also erneut einem energiereichen Vollgas-Vortrag, der inspiriert vom Thrash Metal der 80er Jahre sowie der seinerzeitigen ersten Crossover-Welle als deftig bretternder Mix mit gehöriger Hardcore-Lage aus den Boxen donnert. Handwerklich wirkt der Vierer, in dem mit Sänger/Gitarrist Miguel Teixeira Sousa und Drummer Scott Kutting zwei Mitglieder der eher dem Prog Metal zugewandten Formation MINDPATROL ihr Thrash-Faible ausleben, über jeden Zweifel erhaben. Die Gitarren dominieren logischerweise und wurden durch den Mix von Chris "Zeuss" Harris offenbar auch gesondert in den Vordergrund gerückt. Gut, denn die Riffs überzeugen durch Präzision und Schärfe.

Gesangstechnisch setzt die Band neben einer aggressiven, aber dennoch gut verständlichen und ausdrucksstarken Stimme für die Refrains immer wieder mal auf Gang-Shouts ein. Auch das passt gut zum Gesamterscheinungsbild. Der Titeltrack etwa entwickelt dadurch nicht nur Ohrwurm-Charakter, sondern macht auch auf Anhieb Lust, live erlebt zu werden.

Da FUSION BOMB damit auch noch der Brückenschlag von einem vorwiegend vom US-Westküsten-Sound beeinflussten Vortrag (was nicht zuletzt durch die feine umgesetzte Cover-Version von 'I Never Denied' der legendären EXCEL manifestiert wird) quer durch die Staaten gelingt, ist bei allem Gebretter für Abwechslung gesorgt, was FUSION BOMB auch für Fans von frühen ANTHRAX und Konsorten spannend machen müsste. Cooles Album einer ebensolchen Band, die damit hoffentlich demnächst die hiesigen Clubs aufmischen wird!