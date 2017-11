Der guten alten Zeiten halber...

Die Protagonisten bei den FUTURE ELEPHANTS? haben gemeinsam schon mehr als 100 Jahre Erfahrung im Musikbusiness auf ihren Schultern. Frontmann Roger Holegard ist in den späten 70ern mit seiner Psychedelic-Combo NEON ROSE bekannt geworden und hat auch über die Landesgrenzen hinaus einige Erfolge feiern können, während sein Kollegen Dante Holmberg mit STRIX Q zur gleichen Zeit MONTROSE und LED ZEPPELIN nacheiferte. Richtige Schwergewichte konnte die Herrschaften aber nie auf den Weg bringen, weshalb ihr bisheriges Vermächtnis wohl auch nur absoluten Insidern in der progressiven Szene bekannt sein dürfte.



Bei ihrer neuen Band wollen die beiden Schweden gemeinsam mit Schlagzeuger Rolle Lindgren und Bassist Anders Lundquist noch einmal neu angreifen, sich dabei aber nicht allzu weit von ihren vertrauten Klangfeldern entfernen. "Future Elephants?" soll an die Klänge der alten Brötchengeber anknüpfen und vor allem mit Authentizität punkten. Doch nicht immer gelingt dieses Vorhaben mit der nötigen Entschlossenheit.



Nach dem relativ anständigen Start verliert "Future Elephants?" nämlich zunehmend deutlicher den roten Faden, wirkt phasenweise zu stark improvisiert und setzt auch keine Highlights mehr. Die arg verspielten Retro-Gitarren haben zwar einen sehr warmen, angenehmen Klang, aber abgesehen vom Feeling für die Instrumente bleibt in der zweiten Hälfte von "Future Elephants?" kaum mehr etwas haften, das wirklich zum wiederholten Hörerlebnis aufrufen könnte. Denn die Platte fordert nicht ausreichend und stützt sich zu sehr auf die Retro-Elemente, die alleine jedoch nicht alle Kohlen aus dem Feuer holen können.



Die Skandinavier schielen bestimmt nicht mehr auf kommerziellen Erfolg und betreiben ihr neues Projekt sicherlich in erster Linie, um ihrer musikalischen Leidenschaft weiterhin aktiv nachgehen zu können. Zu diesem Zweck ist das Debüt sicherlich auch geeignet, nicht jedoch für neue Revolutionen im der Prog-Rock-Szene - denn dafür fehlt es ganz klar an echten Highlights!



Anspieltipps: The Tide Is Rollin' In, Ivory Dance