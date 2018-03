Hoffnungslosigkeit im Industrial-Kontext

Das spanische Label Màgia Roja hat sich offenkundig auf experimentellen Industrial-Sound versteift und das eigen Portfolio in den letzten Monaten zunehmend erweitern können. Einer der Acts, der dabei maßgeblich profitieren konnte, ist FUTURO DE HIERRO, denn in kürzester Zeit konnten Victor Hurtado und seine wechselnden Mitstreiter eine 10"-Platte und schließlich auch das neue Album "Paso en el Vacìo" einspielen und direkt veröffentlichen.



Doch ähnlich wie die Label-Genossen von ZOZOBRA besteht auch hier das Problem des immens sperrigen Sounds, da Hurtado eigentlich nur Klangfragmente nebeneinanderstellt, Stimmungsbilder von relativ kurzer Dauer produziert und von eigentlichem Songwriting nur bedingt die Rede sein kann. Doch was FUTURO DI HIERRO in den vier neuen Stücken ausgearbeitet hat, bleibt irgendwie haften - zumindest atmosphärisch. Denn der depressive Unterton verfestigt sich sehr schnell, eine Note der Hoffnungslosigkeit schwebt über dem Album, und wenn man post-apokalyptische Klänge gerne mal mit noisigem Industrial-Kram in Verbindung bringt, lehrt FUTURO DE HIERRO einem, warum genau das der Fall ist.



Die Spartenzugehörigkeit macht "Paso en el Vacìo" am Ende natürlich zu einem weiteren Special-Interest-Release. Aber genauso wie die bisher rezensierten Scheiben von Màgia Roja muss man zugestehen, dass die Spanier auf ihrem aktuellen Werk einige spannende Sounds zusammengebastelt haben - und nichts anderes erwartet man von einer experimentellen Scheibe aus diesem Segment!