Mit der Schändlichkeit einer Friedhofshure.

Fans von OPHIS und FÄULNIS aufgepasst! Unter dem Banner FVNERAL FVKK haben vier Musiker dieser Bands eine Konzeptband aus der Taufe gehoben (über das Wortspiel dürft ihr gleich noch lachen, keine Sorge), die sich mit den Schattenseiten des christlichen Klerus und allerlei Widerwärtigkeiten im Namen des Herrn auseinandersetzt. Also eine Art GHOST für Erwachsene. Und natürlich mit anderer Musik, die sich ein schattiges Plätzchen zwischen Epic und Funeral Doom gesucht hat.

Wer jetzt vor dem konzeptuellen Hintergrund an die RUONS OF BEVERAST denkt, macht einen Schritt zu weit in die dunklen Gewölbe des extremen Metals. Musikalisch verweilt die "The Lecherous Liturgies"-EP ohne jeden Zweifel im Doom. Der Opener 'Erection In The House Of God' verbeugt sich andächtig vor seinen Einflüssen zwischen WARNING oder PROCESSION; da wird schnell klar, wohin die Reise geht. Dabei kreiert der Hamburger Vierer eine sakral-faulige Stimmung, wie man sie es sich aufgrund des Pressetextes kaum hätte besser vorstellen können. Wenn die Band davon spricht, die Atmosphäre des Epic Doom zu zelebrieren, nur um sie danach zu schänden, muss ich einfach zustimmen. Für letzteres muss man natürlich die Texte mitlesen, ohne die plakativen Lyrics kommt man der Band nämlich nicht auf die Schliche.

Das solide Fundament der Rhythmusgruppe ebnet den Weg für derbe Gitarren, die sich mit jedem Riff mehr in das Fleisch bohren. Auch beim zweiten Song 'Underneath The Phelonion' wird mit der herrlichen Produktion der aufgerufene Kurs konsequent weitergegangen, hier gefällt mir der Gesang sogar noch eine Spur besser. Würde David Gold noch leben und einen Gastauftritt bei PROCESSION hinlegen, käme das Ergebnis wohl sehr nahe an diesen FVNERAL FVKK-Track heran. Schade eigentlich nur, dass der dritte Song 'Fvkking At Fvnerals' als Bonus gewertet wird und auf der schmucken Vinyl-7" keinen Platz mehr gefunden hat (bei Bandcamp gibt es die Nummer). Meine A-Seite hat außerdem einen dicken Herstellungsfehler, sodass der erste Song quasi unhörbar ist. Hoffentlich kein generelles Problem der Veröffentlichung.

Wenn die Qualität der Musik auf dem hoffentlich kommenden Album so bleibt und die Scheibe bei einem einschlägigen Label die verdiente Aufmerksamkeit erhält, wird man den Namen FVNERAL FVKK im Underground demnächst häufiger hören. Und das wäre gut so!