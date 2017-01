Musik zum Schneeflocken anschauen

FVNERALS mit dem trven "v" im Namen ist einer der langweiligsten Vertreter, den ich aus dem Bereich "Doom mit Frau" bislang kennengelernt habe. Das mag sicherlich auch daran liegen, dass die Band aus Glasgow auf "Wounds" voll auf Atmosphäre setzt, und wenn diese einen nicht anspricht, bleibt nicht viel übrig.



In langsam schleichendem Tempo wird hier vierzig Minuten lang Trübsal geblasen. Musikalisch nehmen hier Synthies einen ebenso großen Platz ein wie die Gitarren und wenn man es gut meint, könnte man FVNERALS als eine Mischung zwischen DARKHER und den WOUNDED KINGS bezeichnen. Zähflüssige dissonante Gitarren werden von einem bedrückenden, sehr verhallten und emotional kaum auspendelnden katatonischen Frauengesang umspült. Leider gibt es aus dem einförmigen Klangmeer so gut wie keine Ausbrüche, getrauert wird um der Trauer Willen und man kann keinen Grund dafür erahnen. Zugegebenermaßen klingt "Wounds" ziemlich gut und hat die nötige Tiefe untenrum, so dass man die Beschallung gut zum winterlichen Schneeflocken schauen nutzen kann. Das ist nun aber weiß Gott nicht die euphorisierendste Beschäftigung.