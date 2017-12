Psychedelic Fuzz im Superheldenmodus!

Der Name ist Programm - und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Die italienischen Psychedelic-Freaks von FVZZ POPVLI haben auf ihrem aktuellen Release die Grenzen des Fuzz-Sounds noch einmal weiter ausgelotet, Elemente aus Doom, alternativem Heavy Rock und 70's-Clasic-Rock eingearbeitet und schließlich ein Album erstellt, das dem Gros der momentan aus dem Nichts auftauchenden Retro-Newcomer mit Wucht in den Allerwertesten tritt.

Brachialität und Riffgewalt ist auf "Fvzz Dei" gar nicht erst von Nöten; die Band schafft es mir unbeschreiblich coolen Gitarrensounds, feinen Improvisationen, kurzen Jam-Rock-Sequenzen und einer allumfassenden Coolness, dem psychedelischen Heavy rock frische Implse zu verpassen. Weite Teile des Albums sind rein instrumental und dokumentieren feine Gitarrenduelle, einen angenehm wabernden Bass und den grundsätzlich sehr verspielten Charakter der neuen Songs nebst dem prächtigen fuzzy Feeling, das vor allem die längeren Nummern so richtig schön auskosten. 'Shamother' und 'Lost In Time' sind jedenfalls leckere Genrekost mit perfekter Geschmacksnote, aber auch nur einzelne Exemplare eines außerordentlich würzigen Buffets.



Letztendlich ist "Fvzz Dei" eine der seltenen Platten, bei denen der Albumtitel schon genügend Aussagekraft hat und auch vollkommen ernst genommen werden muss. Göttlicher Fuzz-Sound von einer Band, die Fuzz fürs Volk produzieren möchte. Und das ist in der Tat gelungen - und zwar wahrhaftig göttlich!



Anspieltipps: Lost In Time, White Fish, Shamother