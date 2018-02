So viel rauer Punk-Charme, so viele verdammt coole Songs!

Natürlich haben die Jungs von GBH heuer längst nicht mehr jenen Stellenwert, den die Band in den frühen 80ern hatte, als man einen großen Teil der Thrash- und Hardcore-Szene maßgeblich prägte und sich mit energiegeladenen Shows und erstklassigen und extrem räudigen Releases in die Herzen derjenigen Fans spielte, für die es nie dreckig genug sein konnte. Drei Dekaden später sind die Briten ein wenig gemäßigter unterwegs, haben ihren Biss aber immer noch nicht verloren. Zwar ist GBH inzwischen nur noch als Teilzeitunternehmen aktiv, doch wenn sich die Band mal wieder zu Wort meldet, hört man auch sofort wieder gerne zu – so wie bei "Momentum", dem aktuellen Silberling des Urgesteins von der Insel.

In den zwölf frischen Stücken zeigt GBH nämlich, dass die Truppe immer noch weiß, was eine ruppige Harke ist und wie man mit ursprünglichem Charme, coolen 77er-Gitarren und schnoddrigen Vocals den Punk nach außen kehrt. Jede Nummer kommt mit einer sehr angenehmen Melodie daher, ist klangtechnisch authentisch schmuddelig umgesetzt und rockt so nahe an der Basis, als wären wir wieder in der Blütezeit des britischen Punk-Rocks – Nostalgiegefühle und Retro-Romantik natürlich inbegriffen.

'Tripwire Strange' und 'Population Bomb' heißen die Highlights der aktuellen Stunde, 'Fifty What?' und 'The Perfect Storm' drängen sich als Ohrwürmer ebenso auf wie das saucoole 'Enemies', und wer sich nach knapp vierzig Jahren im Business immer noch berufen fühlt, in einem Song wie 'Liquid Paradise (The Epic)' über sich hinauszuwachsen, verdient nicht nur Anerkennung für den kompositorischen Output, sondern auch für den Mut, sich kurzzeitig vom sicheren Arbeitsfeld zu verabschieden und sich auf vertrauten Basics noch einmal für einen kurzen Augenblick neu zu erfinden.

Vielleicht ist "Momentum" bei weitem nicht mehr so Hardcore-lastig wie frühere GBH-Releases, doch wenn es um den Unterhaltungswert geht, ist die dreizehnte Scheibe dieser nimmermüden Briten eine absolute Offenbarung und als solche auch eine echte Überraschung: Denn ehrlich gesagt hätte man den Herrschaften eine solch starke Veröffentlichung nicht mehr zugetraut. Umso schöner, dass GBH alle Kritiker und Zweifler Lügen straft und den x-ten Frühling mit einem künftigen Punk-Classic einläutet!

Anspieltipps: Enemies, Population Bomb, Blue Sky Thinking, Liquid Paradise (The Epic)