Party und Doom - da stimmt doch was nicht...

Diese Band hat kein Problem damit, offensichtlich ziemlich bescheuert zu sein. GURT verkauft den eigenen Stoff als Party Doom und bescheibt dabei eigentlich schon einen klaren Widerspruch. Die Jungs aus London lassen sich aber trotzdem nicht in ihrem Vorhaben aufhalten, die Lava mit allerhand Schabernack zu bestücken und ihren stillen Strom ein wenig zu entzerren. Und dazu ist der Band auf dem neuen Album scheinbar alles recht.



"Skullossus" verbrät nämlich einige taugliche Riffs, um sie kurzerhand und individuell mit einigen eigenartigen Samples, ein paar Hardcore-Grooves oder eben einer Punk-Note zu mischen. Hier und dort ist das Ergebnis gar nicht mal so schlecht, zumindest wenn der Doom sich auch mal durchsetzt und GURT mit ein wenig Brachialität in Richtung PRONG und Konsorten schielt. Sobald man jedoch die rockigen Grooves einstreut, ein wenig Klamauk betreibt und die Materie zu wirr wird, verlieren die Briten den Faden und die Platte schließlich auch ihre Linie. Und gerade im Zentrum des Albums gibt es einige Momente, in denen der Band ein solcher Fauxpas in Dauerschleife dazwischen kommt und die Platte zu sehr entschleunigt - und das nicht im Hinblick auf das eigentliche Tempo von "Skullossus".



Man kann mit GURT hin und wieder was anfangen, und dennoch ist "Skullossus" nicht die glücklichste Veröffentlichung im dreckigen Doom-Bereich. Die finsteren Klänge und die erzwungene Partytauglichkeit vertragen sich nur bedingt und sind in ihrer Gegensätzlichkeit zu krass. Vielleicht sollte man umschulen und die deftigen Töne noch viel weiter nach vorne bringen. Denn in dieser Sache ist GURT wirklich ordentlich unterwegs.



Anspieltipps: Battlepants, Meowing At The Fridge