Wege und Irrwege im Prog.

1998 erschien "Following Ghosts", die vierte Studio-CD der britischen Progressive-Band GALAHAD. Aktuell kommt das Album als Expanded Edition mit drei Silberlingen und leicht geändertem Cover neu auf den Markt. Im Beiheft und auf der CD-Hülle finden sich mehrere rückblickende Texte von innerhalb und außerhalb der Gruppe sowie einige Fotos.



Die erste Scheibe enthält das zugrundeliegende Album in einer neuen Abmischung von 2019, die Karl Groom (THRESHOLD) besorgt hat, der für GALAHAD bereits früher als Produzent und Toningenieur tätig war. "Following Ghosts" ist ein extrem vielseitiges Album. Teilweise wird gerockt, so gleich im Eröffner 'Myopia', teilweise werden eher stille Töne angeschlagen. Dabei sind auch akustische Abschnitte vorhanden, die zudem durch Streicher in kleiner oder großer Besetzung, Flöte oder Klarinette verstärkt werden; auf diesem Album hatte Sarah Bolter ihren ersten Gastauftritt bei GALAHAD. Bezeichnend ist das akustisch-elektrische Tandem 'A Short Reflection On Two Past Lives'. Daneben ist das orientalisierende 'Karma For One' bemerkenswert, das insofern ein wenig an 'Kashmir' von LED ZEPPELIN erinnert. Die Grenze zur Beliebigkeit überschritt die Band, indem sie sich dem damaligen Modetrend Techno annäherte. In den späten 90ern gingen noch ganz andere Namen im Rock von einer längeren Zukunft dieser zählebigen Welle aus und biederten sich dem Zeitgeist an, hier nachzuhören bei 'Bug Eye' und vor allem 'Ocean Blue', was man bei den Bandmitgliedern auch im Nachhinein nicht selbstkritisch reflektiert. Dass Musiker, die CDs und Konzertkarten verkaufen wollen, sich auch noch Jahre später für zweifelhafte musikalische Richtungsentscheidungen selbst auf die Schulter klopfen, ist nichts Neues. Da bildet GALAHAD keine Ausnahme. Insofern ist es bemerkenswert, dass Keyboarder Dean Baker, der zu "Following Ghosts" neu in die Band eingestiegen war, in den Liner Notes seine damalige Befürchtung äußert, von den Fans als "der Neue" für solche Experimente verantwortlich gemacht zu werden.



Auf der zweiten CD befinden sich "Alternative Ghosts" genannte Neueinspielungen aller Albumtracks, die von 2014 bis 2018 aufgenommen und ebenfalls von Karl Groom produziert wurden. Neben der deutlichen Stutzung der beiden Long Tracks fällt die weiter verstärkte Betonung elektronisch-technoider Elemente auf. Andererseits wurden die orchestralen Sounds auf 'Easier Said Than Done' und 'Perfection Personified' deutlich verbessert, bei letzterem außerdem der Rockcharakter durch ein zusätzliches Gitarrensolo betont.



Disc 3 ist das zuerst 1999 veröffentlichte Remixalbum "De-Constructing Ghosts". Die Bezeichnung Dekonstruktion dürfte passender sein, als es Fans von GALAHAD vielleicht lieb ist. Die Gruppe ließ das Material von "Following Ghosts" von verschiedenen Studioleuten und DJs bearbeiten, und folglich malträtieren stupide elektronische Beats in Dauerschleife die Ohren des Rockfans. Denkt man an die Technoseuche der 90er und gewisse durch den Samplingwolf gedrehte Maxiversionen aus den 80ern, so erhält man hier das schlimmste aus zwei Welten.



"Following Ghosts" ist ein Album, das zweifellos seine Stärken hat. Der Vorsatz der Musiker, über ihren bisherigen Sound hinauszugehen und neue Wege zu beschreiten, ist teilweise gut gelungen, doch so manches Mal verrannte sich die Band gründlich. Fans von GALAHAD erhalten mit "Following Ghosts (Expanded Edition)" die Vollbedienung zu diesem Album. Der Mix von 2019 soll auch separat als LP erscheinen.