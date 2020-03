König Rory regiert sein Reich - die Bühne.

Seit fast 25 Jahren ist Rory Gallagher schon tot, und es ist schön zu sehen, dass fast alles, was seither unter seinem Namen auf Tonträger erschienen ist, einer Veröffentlichung wert ist - leider anders als bei Jimi Hendrix. Da macht auch das hier angezeigte Livealbum "Check Shirt Wizard - Live In '77" keine Ausnahme. Zusammengestellt wurde es aus Mitschnitten von vier Konzerten in England im Januar und Februar 1977 während der Tour zur "Calling Card" (1976), die von Roger Glover (DEEP PURPLE) co-produziert wurde, und steht damit zeitlich zwischen den zu Gallaghers Lebzeiten erschienenen Livescheiben "Irish Tour '74" und "Stage Struck".



Auf "Calling Card" und der zugehörigen Tournee war RORY GALLAGHER für lange Zeit zum letzten Mal in Quartettbesetzung mit Keyboard zu hören. Fast alle Stücke dieser Platte sind auf "Check Shirt Wizard" zu hören, und es ist bezeichnend für die Klasse der Band als Livemusiker, dass etliche dieser seinerzeit neuen Nummern hier bereits in freien und improvisationsreichen Interpretationen zu hören sind. Dass Lieder wie 'Do You Read Me', 'Moonchild' oder das Titelstück Liveklassiker wurden, überrascht nicht, aber auch das seltener gespielte 'Jack-Knife Beat' fängt den Hörer mit seinem konzentrierten Jam. Überhaupt sind Rory Gallagher und Begleiter auf "Check Shirt Wizard" in hervorragender Spiellaune festgehalten. Da ist die ruppige Darbietung von 'Secret Agent', da ist 'Tattoo'd Lady', das fast gemächlich anhebt und rauschhaft endet, und da ist das unglaublich dichte und intensive Finale 'Country Mile'. Auch 'Walk On Hot Coals'; 'Souped-Up Ford' und natürlich der 'Bullfrog Blues' lassen eine fantastische Livegruppe hören. Die eher lakonische Interpretation von 'A Million Miles Away' ist sicher nicht die beste jemals vernommene Version, aber definitiv eine hörenswerte Variante.



Kurz und gut, "Check Shirt Wizard - Live In '77" ist ein sehr guter Konzertmitschnitt des unvergessenen Rock- und Bluesgitarristen, und wenn ich nicht irgendeine Rarität oder Special Edition übersehen habe, erwarten Fans von RORY GALLAGHER zum ersten Mal Liveaufnahmen, die mit 20 Titeln in zwei Stunden auch auf CD ein Doppelalbum ausmachen. Wurde ja echt mal Zeit.