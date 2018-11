Here It Comes

Abwechslungsreiche Metalkost aus Österreich!

Die Österreicher GARAGEDAYS melden sich vier Jahre nach ihrer letzten Veröffentlichung "Dark And Cold" mit dem neuen Album "Here It Comes" an der Metalfront zurück. In der Zwischenzeit war man unter anderem mit EXODUS, GRAVE DIGGER auf und auch U.D.O. auf Tour, konnte also reichlich Inspiration sammeln.

Stilistisch wollen sich die Tiroler auf "Here It Comes" nicht so ganz festlegen. So bewegt man sich zwischen klassischem Heavy Metal und Thrash Metal, aber auch immer mal wieder mit Auschlägen in andere Gefilde wie der NwoBHM-Ecke oder sogar in den Stoner-Bereich. Für die Headbangerfraktion wird somit ziemlich abwechslungsreiche Kost geboten. Warum sollte man sich auch festlegen, wenn man sich doch in unterschiedlichen Ecken wohlfühlt? Und dies merkt man dem Quartett an. Denn egal was angepackt wird, es wirkt immer authentisch. Da wird nicht krampfhaft versucht, irgendeine Schublade zu bedienen - die Jungs machen einfach die Mucke, die ihnen gefällt.

Da hätten wir beispielspweise den Titeltrack 'Here It Comes' mit seiner leichten Thrashnote, oder die astreine NwoBH-Nummer 'I Have Seen', die mit geilen Twin-Gitarren und einem hervorragenden Solo versehen wurde. Und bei der Ballade 'Paradise Lost' dürfen dann auch gerne die Feuerzeuge rausgeholt werden. Ich frage mich nur: Metalherz was willst du mehr? Ja genau, noch ein geiles Intrumentalstück wie 'Philosophy', welches balladesk beginnt aber sich dann immer mehr steigert in einem Riffgewitter mit ohrgasmischem Höhepunkt – der perfekte Abschluß einer richtig coolen Metal-Scheibe.

Zu beziehen ist "Here It Comes" übrigens direkt über die Bandhomepage.