Musik, die die Welt nicht braucht.

Eine Folk-Rock-Band spielt ihre Songs im AC/DC-Stil. Ja, dafür gibt es bestimmt eine Hörerschaft, wird sich die erfahrene Truppe GARDEN OF DELIGHT gedacht haben. Blöd nur, dass mir die Scheibe zugeteilt wurde und ich mit dieser interessanten Paarung rein gar nichts anfangen kann. Mit AC/DC gibt es bereits eine Band zu viel, die den immer gleichen Song hundertfach neu aufnimmt. Wieso verschandelt man also seine eigene Musik damit?



Vielleicht möchte die Band ja gerne wieder im ZDF Fernsehgarten auftreten, da kommt der "Celtic/Pirate/Folk Rock" nämlich richtig gut an. Schunkel-Melodien mit fröhlicher Geige, eingängigen Refrains und Showeinlagen, die Truppe passt auf viele Bühnen. Aber beim besten Willen nicht zu den wahrlich nicht mit Scheuklappen verschlossen Ohren, die ich mit mir herumtrage. Dabei tun mir die Musiker von GARDEN OF DELIGHT mehr Leid, je mehr ich mich mit der Band befasse. Das sind alles Profimucker, die halt die Brötchen verdienen müssen und dafür auch mal hochnotpeinlich zum "Fluch der Karibik"-Soundtrack trommeln.



Ich mache es jetzt kurz: Tut euch "Highway To Dublin" nicht an. Auch handwerklich einwandfrei dargebotene Musik kann belanglos sein. Hoffentlich sind für dieses Werk GARDEN OF DELIGHTs nicht zu viele unschuldige CD-Rohlinge den Heldentod gestorben.