Kunterbunt und einfach rund!

Auch im 15. Jahr ihres Bestehens sind die Jungs von GASMAC GILMORE noch herrlich verrückt unterwegs. Einst als Mischung aus KAIZERS ORCHESTRA und SYSTEM OF A DOWN beschrieben, werden die Musiker aus Wien ihrem leicht durchgedrehten Ruf wieder vollends gerecht und zaubern mit "Begnadet für das Schöne" ein Album aus dem Hut, das mal gar nicht konventionell klingt, mit seinen lebendigen Rhythmen, seinen teils introvertierten Balladen und den zahlreichen stilübergreifenden Kombinationen aber sofort gute Laune erzeugt.

Die Österreicher bedienen sich auf "Begnadet für das Schöne" in allen Genres der Rock- und Popmusik, arbeiten mit Ska-Grooves und Pola-Inhalten, ziehen sich wieder in eine sehr eigenwillige Form von musikalisch verpackter Traurigkeit zurück und kehren kurzerhand wieder zurück ins blühende Leben, indem sie in 'Ich trage nicht Krawatte' und 'Pistole im Mund' ein kunterbuntes Repertoire unterschiedlichster Indie-Sounds zusammenfügen. Doch auch der orientalische Beigeschmack von 'Hier kommt die Braut' mundet perfekt, 'So schön...' spricht für sich selbst, und mit 'Lieb dich, Baby' und 'Fantastisch' zelebriert man wieder das Hitpotenzial, das man seit der ersten Scheibe mit sich herumträgt.

GASMAC GILMORE lebt zum Jubiläum erneut den Eigensinn und kann sich darauf berufen, immer wieder neue kreative Wege einzuschlagen. Wenn die Mundwinkel sich sofort heben, ganz gleich welche Inspiration hinter dem jeweiligen Track steht, hat die Band einiges erreicht. Und genau diesen Effekt erlebt man auf "Begnadet für das Schöne" zehnmal!

Anspieltipps: Ich trage nicht Krawatte, Hier kommt die Braut