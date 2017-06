Mercy On Me

Mercy On Me

Schluss mit Kopfkino - jetzt spricht (endlich) der Bauch!

Die Vita von Luke Gasser ist ein Sammelsurium unterschiedlicher Projekte, von denen die meisten zwwar einen musikalischen Hintergrund haben, einige aber grundsätzlich dem künstlerischen Drang, Kreatives zu schaffen, unterliegen und von einer Romanarbeit bis hin zum Filmdreh reichen. Unterdessen hat der Tausendsassa in relativ kurzer Zeit drei Platten veröffentlicht, die über weite Strecken soliden Hardrock beinhalten, bislang aber noch keine wirklich großen Momente offenbarten. Doch Gasser zeigt sich unbeeindruckt von den zwiespältigen Kritiken und veröffentlicht nun mit ein wenig Verspätung sein persönliches Masterpiece. "Mercy On Me" ist nämlich endlich jenes Album, das sich von allen Zwängen und Kopfentscheidungen befreien kann und einfach nur mal Rock'n'Roll aus dem Bauch heraus präsentiert. Und siehe da: Sofort ist die Begeisterung spürbar!

Die neue Scheibe des Eidgenossen zeichnet sich vor allem durch ihren rauen Sound aus. Luke Gasser wühlt noch tiefer in der Retro-Kiste und gefällt mit einer bis dahin ungewohnten Spontaneität. Ein bisschen Riff-Rock, hier und dort auch mal ein paar DEEP PURPLE-Anleihen, dann wieder ein bisschen BACHMAN TURNER OVERDRIVE, gerne mal eine Note von AC/DC, und wenn es mal dreckig werden darf, ist MOTÖRHEAD mehr als nur eine Notlösung, um den Sound von "Mercy On Me" mit schweißtreibender Action zu bestücken. Es ist wirklich überraschend, wie locker das Multitalent Gasser mit einem Mal unterwegs ist, wie leicht ihm das Songwriting fällt, wenn er sich von jedweder Erwartung losspricht, und wie stark der Output am Ende wird, wenn es nicht auf Teufel komm raus was völlig Individuelles sein soll.

Manch einer braucht scheinbar ein paar Anlaufprobleme, um dann voll und ganz durchzustarten. Und manch einer ist in diesem Fall Luke Gasser, bei dem nach mehreren ordentlichen Gehversuchen nun endlich der Knoten geplatzt ist!

Anspieltipps: Ruby, MD, Strive (I225), Throw A Light