Unkonventionell instrumentierter Prog Metal aus Vorarlberg

Seit mehr als 15 Jahren ist diese Formation inzwischen aktiv und konnte sich nicht nur im heimatlichen Vorarlberg bereits einen guten Namen machen. Das Trio, bei dem Schlagzeuger Martin Hämmerle, der mit seinem Bruder Bernhard an der Gitarre die Band auch gegründet hat, so ganz nebenbei diverse Synthesizer sowie ein Sequenzer-System bedient, hat mit seinem neuen Album ein wahrlich edles, und nicht zuletzt auf Grund der eher unkonventionellen Vorgangsweise der Burschen, auch eigenständiges Teil abgeliefert.



Der als schickes Digipak mit formschönem, ausdrucksstarkem Artwork versehene Dreher weiß in erster Linie aber dennoch mit eher konventionellen Prog-, Rock- und Metal-Sounds zu beeindrucken. Dominiert wird das Geschehen nämlich sehr wohl von der filigranen, wunderbar klingenden Gitarre von Bernhard, der neben diversen Prog Metal-Guitar Heroes wohl auch David Gilmour zu verehren scheint.



Aber auch Sänger Gabriels glasklare, durchdringende Stimme stellt einen nicht unerheblichen Beitrag zur eigenen Duftnote von GATE TO INFINITY dar. Und zudem muss unbedingt noch hinzugefügt werden, dass das Klangbild ohne die erwähnten technischen Hilfsmittel definitiv nicht derart ausgewogen ausgefallen wäre, und die Nummern an sich wohl auch weniger spannend.



Kurzum, die Mischung macht es einmal mehr aus. Ein ebenso stimmiges Bild ergeben auch die Texte, selbst wenn es sich bei "Levaturium" (ein Kunstwort aus "levare" (sich erheben) und "Levatio" (Erleichterung)) nicht um ein Konzeptalbum im eigentlichen Sinn handelt. Der Tempel, der auf dem Cover abgebildet ist und im Titeltrack besungen wird, würde der Welt im Moment aber wahrlich guttun, verspricht er doch die Heilung der Menschheit!



Genre-Fans müssen diese Band unbedingt anchecken! Die 5-Song-Digipak-CD gibt es für € 7,- (excl. P&P) bei der Band direkt zu bestellen.