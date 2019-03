Nächster Streich der jungen Kanadier.

GATEKEEPER hat uns letztes Jahr mit "East Of Sun" eines der Jahreshighlights im epischen Metal serviert, das nur wegen der Überveröffentlichungen von VISIGOTH und SOLSTICE nicht noch mehr Aufmerksamkeit bekam. Mit "Grey Maiden" ist soeben die neueste EP der Jungs erschienen und Sänger Jean-Pierre Abboud tummelt sich zudem auch bei SYRINX und TRAVELER Nachdem wir das wunderbare Artwork von Duncan Storr (DARK FOREST, DEMON, EDGE OF SANITY, RAGE, SAMSON, SKYCLAD) betrachtet haben, erfreuen wir uns an 20 Minuten gut gemachtem, episch angehauchtem Heavy Metal. Der Titelsong ist ein gutklassiger Einstieg, der mitreißt und vor allem durch die starken Vocals begeistert. Hier wird das Level des Studioalbums problemlos gehalten. Etwas länger und vom Songaufbau auch epischer fällt 'Tale Of Twins' aus. Den Song kennen sicher manche schon von der Split mit ETERNAL CHAMPION oder von der ersten EP, die neue Version ist aber fast eine Minute kürzer. Ein feiner Titel, der aber mehrere Durchläufe braucht, um zu begeistern. Das entspannt-akustisch startende 'Moss' erinnert an DARK FOREST oder WYTCH HAZEL, aber auch an ASHBURY und wird wieder von den dramatischen Vocals getragen. Zum Abschluss gibt es ein Cover der Post-NWoBHM-Obskuros TREDEGAR, von denen selbst ich noch nichts im Regal stehen habe. 'Richard III' stammt vom Debütalbum von 1986 und schmiegt sich geschmeidiger in den Bandkontext ein als die Cover auf dem letzten Studioalbum. Ein feiner Abschluss.Insgesamt sind solche EPs ja oft nur Häppchen für zwischendurch. Wenn das Songmaterial aber so stark ist und es zudem so ein schönes Cover gibt, kann man sich das schon mal zulegen - eine gute Veröffentlichung!Anspieltips: Grey Maiden, Richard III.