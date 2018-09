Ordentlicher Appetitanreger für das angekündigte Debüt!

Italien ist in Metal-Kreisen ja eigentlich insbesondere für modernen Metalcore und epischen Power Metal bekannt, doch das ist längst nicht alles, was die Heimat von Gelato und Pizza in musikalischer Hinsicht zu bieten hat. Dass sich die Vorliebe für große Melodien und orchestrale Arrangements auch durchaus mit den tonnenschweren Riff-Wänden des Death Metals verträgt, das beweist GATES OF DOOM aus Udine seit dem Jahr 2012. Damals machte der Fünfer mit seiner selbstbetitelten Debüt-EP auf sich aufmerksam, der nun vier Jahre später mit "Forvm IVLII" eine weitere EP zur Seite gestellt wird.

Wer sich allerdings nun auf eine ordentliche Portion neuen Materials freut, den wird beim Blick auf die drei Songs umfassende Tracklist ein wenig Enttäuschung beschleichen. Immerhin handelt es sich bei den zwei Songs 'Limes' und 'Vnder The Black Movntains' nur um Neuauflagen von Songs der ersten Demo-CD. Glücklicherweise profitieren beide Tracks allerdings immens vom deutlich verbesserten Sound, der viel klarer und aufgeräumter aus den Boxen dröhnt als noch beim Erstling, und haben zusätzlich auch in Sachen Songwriting noch einmal eine ordentliche Frischzellenkur verpasst bekommen, die sich vor allem in deutlich eingängigeren Melodien positiv bemerkbar macht. Trotzdem bleibt beim Hörer ein fahler Beigeschack zurück, denn im brandneuen Opener und Titeltrack zeigt der Fünfer wozu er dieser Tage eigentlich im Stande ist. Nach einer epischen Orchester-Einleitung übernimmt hier nämlich astreines Göteborg-Riffing das Zepter und macht die Nummer zu einem absoluten Volltreffer, der den Rest der EP doch deutlich in den Schatten stellt.

Insgesamt können die Italiener "Forvm IVLII" trotzdem als Erfolg verbuchen, denn im Vergleich zu "Gates Of Doom" präsentiert die neue EP eine massive Steigerung. Wenn die Jungs diese Form auch auf den bereits angekündigten ersten Langspieler herüberretten können, dann steht Fans von epischem Todesstahl ein amtlicher Release ins Haus. Wir sind gespannt!