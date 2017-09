Re-Release eines weiteren historischen Albums!

Knapp 20 Jahre lag diese Band brach, nachdem sie Mitte der 90er drei unsterbliche Klassiker des melodischen Death Metals eingetrümmert hatte, mit Acts wie DISSECTION die Bühne teilte und im Underground einen Ruf genoss, den bis heute nur wenige Bands erworben haben dürften. Dann, im Jahr 2015, war es endlich so weit: GATES OF ISHTAR rief die Reunion aus, sinnierte über neues Material und wollte sich auch auf den Bühnen dieser Welt wieder sehen lassen, bevor der plötzliche Tod von Schlagwerker Oscar Karlsson wieder alles in Frage stellte, was die Band im Begriff war, neu aufzubauen.

Wie es mit den Skandinaviern nun weiteergeht, steht noch in den Sternen. Tatsache ist aber, dass GATES OF ISHTAR ein mächtiges Vermächtnis zurücklässt, das sicherlich sehr eng mit dem Zweitlingswerk und Meilenstein "The Dawn Of Flames" verknüpft ist, sich aber auch auf dem oftmals vernachlässigten Debüt "A Bloodred Path" gründet, welches gemeinsam mit den beiden anderen Scheiben kürzlich neu aufgelegt wurde.

Der Begriff "Klassiker" trifft zwar nicht auf den gesamten Stoff zu, den die Schweden anno '96 veröffentlichten, ist aber zumindest für zwei Drittel des Materials absolut zutreffend, weil hier schon klar zu erkennen war, zu welchen Glanztaten GATES OF ISHTAR noch fähig sein würde. 'When Daylight's Gone' und 'Into Seasons Of Frost' sind stilistische Mitbegründer einer ganzen Szene, wohingegen das fulminante Titelstück zu den 20 besten Stücken der gesamten Geschichte des melodischen Death Metals zu zählen ist. Mit dem unkonventionellen 'Tears' und dem W.A.S.P.-Cover 'I Wanna Be Somebody' stehen weitere Highlights Gewehr bei Fuß und zementieren den Status dieser Scheibe.

"A Bloodred Path" ist rückblickend nicht die Nummer 1 in der Historie dieser Schweden, als überdurchschnittliches Werk jedoch immer noch eines der besten Debütalben, das der melodische Elchtod je hervorgebracht hat . die Erstlinge von IN FLAMES und SACRAMENTUM eingeschlossen!

Anspieltipps: A Bloodred Path, Into Seasons Of Frost