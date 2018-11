Soundmatsch im Doom/Death-Einerlei

Bei GATEWAY wird getrümmert, schön langsam, angenehm brachial, leider aber so undifferenziert, dass man als Hörer weder den Einstieg schafft, noch irgendwann genügend Laune bekommt, um nicht schon vorzeitig aus dem Material der neuen EP auszusteigen. Die vier Songs zeichnen sich nämlich vor allem dadurch aus, dass es zu keinen nennenswerten Tempoveränderungen kommt, noch sonst irgendeine dynamische Komponente Einzug hält. Und da die Riffs im ziemlich matschigen Soundgebilde von "Boundless Torture" fast schon untergehen und weder in fragmentierten Nummern wie 'Iron Storms' noch im abschließenden Longtrack 'Odyssey Of The Bereaved' irgendetwas Brauchbares bzw. Nachhaltiges offenbaren, ist der Drops bei GATEWAY diesmal schnell gelutscht.

Nicht auszuschließen ist jedoch, dass die vier Songs wesentlich mehr Eindruck machten, würde sich ein begabter Mischer noch einmal von neuem an die Rohideen wagen und die vereinzelten Details der aktuellen Songs etwas differenzierter durchs Mastering jagen. Denn es sind zu weiten Teilen die Defizite in der klanglichen Aufbereitung, die schon nach kürzester Zeit jede Lust an "Boundless Torture" rauben. Das bedeutet nicht, dass der kreative Part der EP makellos ist, aber da letztlich so viel in der breiigen Masse verschwindet, lässt sich eigentlich gar keine klare Aussage zu diesem Release treffen - außer natürlich, dass der finale Output aufgrund der genannten Defizite weit davon entfernt ist, Begeisterung auszulösen, weil das Einerlei bereits mittelfristig gehörig nervt. Seltsam nur, dass die Plattenfirmen hier keinen Riegel vorschiebt und die Jungs noch mal zurück ins Studio schickt...