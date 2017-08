Geschichtsunterricht der besonderen Art

Ein Buch über die Geschichte von Noise Records. Was im ersten Eindruck eher langweilig klingt oder spannender hätte ausfallen können, ist auf den zweiten Blick ein unheimlich lesenswertes Kapitel deutscher Musikgeschichte. Welche Stories und Anekdoten der US-amerikanische Journalist DAVID E. GEHLKE hier über das einst so große Label zum Besten gibt, ist eins der besten Bücher, die ich in den vergangenen Jahren über Musik gelesen habe.

Was macht "Systemstörung – Die Geschichte von Noise Records" denn eigentlich so empfehlenswert?

Zum einen werden natürlich die Karrieren de Noise-Aushängeschilder beim einst so großen Label durchleuchtet. Ob nun RUNNING WILD, GRAVE DIGGER, CELTIC FROST, natürlich auch HELLOWEEN und TANKARD – alle finden ihren berechtigten Platz in dem Schmöker, alle noch so kleinen Schritte werden detailverliebt und mit großer Sorgfalt zum Besten gegeben, keine Kleinigkeit außen vorgelassen. Und es passt zum durch und durch positiven Eindruck dieses Buches, dass auch die weniger schönen Geschichten, Zeiten und Phasen ebenso neutral geschildert werden wie die damaligen Sonnenseiten von Karl-Ulrich Walterbach und seinem Label-Baby.

Zum anderen bekommt der Leser einen sehr schönen Einblick in das tägliche Brot von Noise Records zur damaligen Zeit. Was taten die Mitarbeiter, womit wurden Werbung gemacht, wie hat Noise Records die Bands im labeleigenen Schoß unterstützt und mit wie viel Herzblut, Hingabe und Liebe hat Walterbach gearbeitet? Fragen über Fragen, deren Antworten klarer werden, wenn man sich der "Systemstörung" komplett hingibt.

Darüber hinaus ist das Buch übersichtlich gegliedert, hat einen äußerst flüssigen und unterhaltsamen Lesestil – hier haben die Übersetzer neben Gehlke persönlich natürlich – hervorragende Arbeit geleistet und dank vielerlei Erwähnungen großer und großartiger Bands sowie zahlreichen Hintergrundinformationen kommt der Leser zwischenzeitlich gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Es war eine Achterbahnfahrt, die Noise Records in der damaligen Zeit durchgemacht hat, bis es letztendlich zum Ende gekommen ist. Aber es war eine Achterbahnfahrt, die es sich - sowohl als Zeitzeuge als auch als junger Spund, der Fan der oben genannten Bands sein mag - heute definitiv zu lesen lohnt.

Warum BLIND GUARDIAN-Hansi jedoch das Vorwort übernimmt, weiß ich nicht so genau. Fakt ist, dass Noise Records hervorragende, prägende und für die deutsche und internationale Metal-Landschaft so essentielle Bands hervorgebracht hat. Wie es dazu kam, wie es sich als aufgehender Stern am Metal-Himmel so lebte und warum es letztendlich zum Ende von Noise Records kam, könnt ihr in diesem schönen Schmöker verfolgen. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr werdet das Buch in einem Zug durchlesen wollen.