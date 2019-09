Der Zwilling auf dem Weg zu den Sternen.

"Durch das Raue zu den Sternen", so lautet die lateinische Redewendung übersetzt, die bei der Benennung der jüngsten EP des deutschen Duos GEMINI ONE Pate stand. So erklärt auch Bassist Tobias Schmitt, diese Veröffentlichung all denjenigen zu widmen, die in egal welchem Sinne Opfer darbrachten, um die Menschheit ein Stückchen weiter zu bringen. Reichlich philosophisch also die Message hinter "Per Aspera", welches ausschließlich in Vinyl und digital über Barhill Records erscheint. Nachdem das Projekt zwischenzeitlich von Gitarrist und Drummer Mathias Rudolph alleine betrieben wurde, kehrt man zu den Ursprüngen der Band im Jahre 2009 zurück und vereint in rein instrumentaler Form Doom mit Post Rock.

Die Vier-Track-EP startet so auch angenehm zurückhaltent mit typischen Post-Elementen, zu denen sich immer mal wieder doomige Riffs gesellen. Schon bei 'Primum Sanguis' offenbart sich aber leider auch schon die ein oder andere Tücke der Eigenproduktion von derlei Musik, die nicht hauptsächlich von Powerchords, durchgehendem Riffing und vor allem Gesang lebt: Eine leicht verstimmte Gitarre macht sich leider ziemlich schnell bemerkbar. Das tritt zum Glück nur in einzelnen Abschnitten hervor; größtenteils schaffen es die zwei Herren aus Saarbrücken und Ludwigsburg, eine tolle Atmosphäre zu schaffen und den Hörer mit den einwandfrei komponierten Songs mit in ihre eigene Welt zu nehmen und eine unvergleichliche Atmosphäre zu schaffen.

Bleibt also, GEMINI ONE zu wünschen, dass es gelingt, bei einem potentiellen folgenden Album - nach schon drei EPs wäre es wohl bald an der Zeit - das kleine Manko abzustellen und so den Hörer auch ganz ohne Wermutstropfen in den Bann zu ziehen.